Si sono concluse le fasi iniziali della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Puebla, Messico. L'evento ha definito le finali a squadre nella divisione compound e assegnato le prime medaglie. L'Italia ha scelto di non partecipare alla trasferta oltreoceano, concentrandosi sulla preparazione dei prossimi impegni continentali.

Finali a Squadre Compound: Le Medaglie Assegnate

Nella competizione maschile a squadre compound, Turchia e Colombia hanno conquistato l'accesso alla finale, superando rispettivamente Messico e Danimarca.

Il Messico ha poi ottenuto la medaglia di bronzo nello spareggio per il terzo posto. Sul fronte femminile, l'India, con il miglior punteggio nel ranking round, ha raggiunto la finale. Qui affronterà gli Stati Uniti, che hanno prevalso sul Messico in semifinale con il punteggio di 230-229. Anche in questa categoria, il Messico ha conquistato il bronzo, sconfiggendo la Turchia 233-230.

Talenti Individuali e la Strategia Italiana

Oltre alle sfide a squadre, Puebla ha messo in luce i protagonisti individuali. Tra gli uomini, il francese Baptiste Addis ha brillato nel ranking round. Nel settore femminile, la cinese Zhu Jingyu si è distinta come la migliore. L'Italia ha optato per non prendere parte alla trasferta messicana, una decisione strategica che potrebbe estendersi anche alla prossima tappa di Shanghai.

L'obiettivo è focalizzare la preparazione sui Campionati Europei di Antalya, evento cruciale per la qualificazione agli European Games 2027.

Il Doppio Bronzo del Messico in Casa

Il Messico ha celebrato un notevole successo, conquistando due medaglie di bronzo nella specialità compound. Nel torneo femminile, la squadra composta da Maya Becerra, Dafne Quintero e Ana Hernández ha superato la Turchia 233-230. Nel maschile, il terzetto Sebastián García, Juan del Río e Máximo Méndez ha battuto la Danimarca 233-226. Questi risultati confermano la forza delle squadre messicane e sottolineano l'importanza della Coppa del Mondo di Tiro con l'Arco per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.