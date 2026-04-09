Carlos Alcaraz avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma non senza fatica. Il numero uno del mondo ha superato l'argentino Tomás Martín Etcheverry in tre set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, impiegando 2 ore e 24 minuti di gioco. Un impegno più lungo rispetto a quello di Jannik Sinner, che aveva chiuso la sua partita in 2 ore e 1 minuto contro Tomáš Macháč, anch'egli approdando ai quarti.

La partenza dominante e il calo inatteso

La partita di Alcaraz ha avuto un inizio folgorante. Nel primo set, lo spagnolo ha dimostrato una superiorità schiacciante, imponendo il proprio ritmo con colpi potenti e precisi.

Ha strappato il servizio all'avversario a zero in apertura e ha replicato l'impresa nel quinto gioco, senza concedere neppure un quindici. Questa dimostrazione di forza gli ha permesso di chiudere la frazione in soli 26 minuti, con un netto 6-1. Tuttavia, nel secondo parziale, si è verificato un inatteso calo di attenzione. Alcaraz ha commesso diversi errori gratuiti, consentendo a Etcheverry di rientrare in partita e di riequilibrare il confronto. L'argentino, sfruttando le incertezze dello spagnolo, ha conquistato il set con il punteggio di 6-4, prolungando l'incontro oltre le previsioni.

La reazione nel terzo set e le statistiche

Nel set decisivo, Carlos Alcaraz ha ritrovato la concentrazione necessaria per riprendere il controllo del match.

È scattato subito in avanti, ottenendo un break nel secondo game e gestendo con maggiore autorità gli scambi. Nonostante la tenacia di Etcheverry, che ha annullato una palla del doppio break nel quarto gioco e si è procurato un'opportunità per rientrare nel settimo, il leader del ranking ATP ha saputo gestire i momenti più delicati. Con determinazione, ha chiuso la frazione per 6-3, assicurandosi il passaggio del turno. Le statistiche finali della partita rivelano una prestazione non del tutto impeccabile per Alcaraz: ha vinto il 67% dei punti con la prima di servizio e ha commesso ben 47 errori gratuiti, seppur compensati da 45 vincenti. Questi numeri, tuttavia, saranno oggetto di attenta analisi in vista del prosieguo del torneo.

Il prossimo ostacolo: Alexander Bublik

Con questa vittoria sofferta, Alcaraz si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il suo prossimo avversario sarà l'estroso kazako Alexander Bublik, un giocatore noto per il suo stile imprevedibile e spettacolare, che promette un confronto avvincente e ricco di emozioni.

La tensione del match e il supporto del coach

La partita contro Etcheverry è stata caratterizzata da momenti di grande tensione per lo spagnolo. È stata una vera e propria "jornada de sudor y malos ratos", con Alcaraz che ha dovuto lottare duramente, specialmente dopo aver ceduto il secondo set. Durante i momenti di difficoltà, il suo allenatore, Samuel López, lo ha costantemente incoraggiato con parole di sprone, ricordandogli: "Fallar vas a fallar, porque en el tenis se falla, pero hay que seguir intentando cosas". Questo dialogo sottolinea le sfide mentali e tecniche affrontate dal giovane campione per superare l'ostacolo argentino e proseguire il suo cammino nel torneo.