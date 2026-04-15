La baia di Hyères si appresta a diventare il fulcro della vela internazionale, ospitando dal 20 al 25 aprile la 57ª edizione della Semaine Olympique Française. Questa prestigiosa regata, riconosciuta come il secondo appuntamento stagionale del Sailing Grand Slam 2026, richiamerà quasi tutti i migliori equipaggi del mondo nelle dieci classi che compongono il programma olimpico, confermandosi un evento di riferimento per la vela a cinque cerchi.

L'Italia si presenta a Hyères con una flotta imponente e ambiziosa, pronta a contendersi i podi in diverse discipline.

L'attesa è palpabile per il ritorno alle competizioni della formidabile coppia Ruggero Tita e Caterina Banti. Dopo quasi due anni dalla loro ultima apparizione insieme a Parigi 2024, i due campioni tornano in acqua con un obiettivo chiaro: puntare a Los Angeles 2028 e inseguire una storica tripletta olimpica nella classe Nacra 17. Nonostante abbiano dichiarato di non essere ancora al massimo del potenziale, l'emozione per il rientro in regata è fortissima.

Le stelle azzurre in gara a Hyères

Oltre a Tita e Banti, la squadra italiana schiera altri equipaggi di spicco. Nel Nacra 17, sarà presente anche l'eccellente binomio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che nel 2025 si sono affermati come la seconda forza mondiale, subito dietro ai britannici John Gimson e Anna Burnet.

Nel Kite, gli occhi saranno puntati su Riccardo Pianosi, attuale campione mondiale. Per l'iQFoil, le punte di diamante sono Marta Maggetti, oro olimpico a Parigi 2024, e Nicolò Renna, campione del mondo 2024.

La nazionale azzurra vanta anche diversi outsider di lusso, pronti a sorprendere. Tra questi, spiccano Ferrari/Dubbini e Berta/Caruso nel 470 misto, Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6 e Lorenzo Brando Chiavarini nel singolo maschile ILCA 7. L'obiettivo dichiarato della spedizione è conquistare il podio in più classi, dimostrando la profondità e la qualità del movimento velico italiano, che si confronta con i migliori atleti provenienti da oltre cinquanta nazioni.

Un appuntamento cruciale nel calendario velico

La Semaine Olympique Française di Hyères si configura come una tappa cruciale nel circuito mondiale. Centinaia di velisti si sfideranno nelle dieci discipline olimpiche: ILCA 6 e ILCA 7 (singolo femminile e maschile), 49er FX e 49er (doppio), iQFoil (windfoil), Formula Kite (kitefoil), 470 misto (doppio misto) e Nacra 17 (catamarano misto). Tra i protagonisti internazionali attesi, figurano anche i campioni in carica delle rispettive classi, tra cui la stessa Chiara Benini Floriani per l'Italia nell'ILCA 6, e numerosi altri medagliati olimpici e mondiali.

L'evento, organizzato dalla Federazione Francese di Vela, non sarà solo competizione. Sarà allestito un villaggio aperto al pubblico, con attività, intrattenimento e la preziosa opportunità di incontrare gli atleti.

Saranno inoltre disponibili uscite gratuite in barca per seguire da vicino le regate, rendendo la manifestazione un'occasione imperdibile per appassionati e famiglie. La presenza di una squadra italiana così competitiva conferma il ruolo di primo piano che il nostro Paese sta assumendo nel panorama della vela olimpica internazionale.