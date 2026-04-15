L'ex numero uno del mondo Andy Roddick ha espresso profonda preoccupazione per la condizione fisica di Jack Draper, il giovane talento britannico costretto al recente ritiro al primo turno del prestigioso torneo di Barcellona. Intervenendo nel suo podcast, Roddick ha suggerito per Draper un approccio estremamente cauto e una mentalità di ricostruzione, ponendo l'accento sull'importanza cruciale di privilegiare la salute a lungo termine rispetto alla pressione immediata dettata dalla classifica mondiale.

“Se fossi il suo allenatore, non parlerei nemmeno dei punti da difendere”, ha dichiarato Roddick con fermezza, delineando una strategia chiara.

“Gli direi: non mi interessa quale sia la tua classifica in questo momento. Togliendo subito i punti di Madrid, sei numero novanta. Dobbiamo tornare con la mentalità di chi deve guadagnarsi tutto, giorno dopo giorno, con dedizione e pazienza. Non puoi rientrare e, al primo torneo dopo uno stop prolungato, metterti a giocare al meglio dei cinque set sulla terra battuta. Questa non è affatto una scelta intelligente, specialmente dopo i numerosi infortuni che hai avuto nell’ultimo anno”.

Roddick ha inoltre approfondito un aspetto cruciale riguardo gli infortuni sportivi ricorrenti: “Una cosa è certa: quando entri in un ciclo di infortuni, è più probabile che ne arrivino altri. Non necessariamente nel caso specifico di Draper, visto che uno riguarda il gomito e l’altro il ginocchio, suggerendo problemi distinti.

Ma quando vedi qualcuno con un problema al ginocchio destro e all’improvviso arriva una distorsione alla caviglia sinistra, tutto è in qualche modo collegato”. Questa acuta osservazione sottolinea la fragilità complessiva del corpo di un atleta di alto livello, costantemente sottoposto a stress e carichi elevati, dove un problema può generare compensazioni altrove.

Il ritiro di Draper e la pressione agonistica nel tennis

Il commento di Roddick giunge in seguito al nuovo ritiro di Jack Draper dal torneo di Barcellona, un evento che ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla sua travagliata condizione fisica. Il giovane tennista britannico, che solo nel 2025 aveva conquistato il prestigioso titolo di Indian Wells, ha dovuto ancora una volta abbandonare il campo a causa di ulteriori problemi fisici, evidenziando una fase delicata della sua carriera.

Il riferimento esplicito dell'ex campione alla classifica e ai punti da difendere mette in luce la forte pressione psicologica e agonistica che grava in modo implacabile su un atleta in fase di rientro, spesso indotto a tornare in campo prima di una completa guarigione.

L’analisi di Roddick sul “ciclo degli infortuni” non è solo un monito per Draper, ma sottolinea la potenziale fragilità sistemica che può derivare da un recupero incompleto o affrettato. La costante necessità di proteggere la propria posizione nel ranking mondiale e di non perdere terreno può indurre a scelte rischiose, compromettendo ulteriormente la salute a lungo termine e la longevità sportiva dell'atleta. Un approccio più paziente e strategico, come quello suggerito da Roddick, è fondamentale per il futuro di Draper.

Il fenomeno degli infortuni ricorrenti nel tennis moderno

Il tema degli infortuni ricorrenti nel circuito tennistico professionistico è una questione di grande attualità, che Andy Roddick ha sollevato in diverse occasioni. L'ex numero uno ha spesso evidenziato come il calendario fitto di impegni e l’intensità estrema delle competizioni nello sport moderno contribuiscano in modo significativo a un aumento dei problemi fisici tra i top player. Questo fenomeno, lungi dall'essere un caso isolato, non riguarda solo Jack Draper, ma coinvolge anche altri atleti di spicco nel panorama mondiale, come Holger Rune e Arthur Fils, i quali hanno anch'essi affrontato periodi di stop forzato a causa di problemi fisici.

Per illustrare la diffusione del problema, Roddick ha tracciato un parallelo con la situazione che si verifica nella NBA, dove un numero considerevole di giocatori è regolarmente costretto a saltare una percentuale significativa di partite a causa di infortuni di varia natura. Questa analogia rafforza l'idea che il problema sia profondamente sistemico e intrinsecamente legato alle crescenti richieste fisiche imposte agli atleti professionisti in diverse discipline. Ciò suggerisce la necessità di una riflessione più ampia sulla gestione dei carichi di lavoro, sulla programmazione dei tornei e sulla prevenzione degli infortuni nel tennis, al fine di salvaguardare la carriera e la salute degli atleti.