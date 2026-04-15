Elena Rybakina si presenta al torneo WTA di Stoccarda come testa di serie numero uno, ruolo favorito dall’assenza di Aryna Sabalenka. In conferenza stampa, la tennista kazaka ha chiarito il suo approccio, incentrato sull'impegno massimo e sulla costanza, elementi cruciali per il suo percorso verso la vetta del ranking mondiale.

Condizioni di gioco e preparazione

Rybakina ha apprezzato le condizioni del torneo indoor, ritenendole più facili per l'assenza di fattori esterni. Ha specificato di essersi allenata al chiuso a Bratislava e considera l'inizio del tour a Stoccarda un buon punto di partenza, pur non essendo la "vera" terra battuta all'aperto.

Dopo Indian Wells e Miami, ha dedicato giorni al recupero dal jet lag, per poi intensificare gli allenamenti e migliorare la propria condizione fisica, sentita in calo nelle fasi finali delle competizioni. Il suo programma ha incluso un breve riposo seguito da una "piena preparazione".

Obiettivo numero uno, costanza e contesto del torneo

Commentando l’assenza di Sabalenka e la potenziale opportunità di avvicinarsi al vertice mondiale, Rybakina ha mantenuto un approccio pragmatico. Ha dichiarato di concentrarsi sul "dare il massimo" in ogni partita, ritenendo fondamentale fare le cose per bene per raggiungere e mantenere una posizione difficile. Non si concentra sui punti specifici, ma sull'esigenza di "fare bene" e "arrivare fino in fondo".

L'obiettivo è migliorare e mantenere la costanza, confidando nel successo. Sulla sua recente crescita di rendimento, ha espresso orgoglio per il lavoro svolto con il suo team, sottolineando la sua costanza nei risultati e nelle prestazioni. Nonostante non fosse al meglio della forma in tornei come Doha e Dubai dopo l'Australia, si è detta complessivamente soddisfatta, ribadendo che la costanza è l'elemento che "conta e che parla da sé", e che spera di mantenere per rimanere competitiva. Il Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda è un torneo WTA 500 su terra battuta indoor (13-19 aprile 2026). L’assenza di Aryna Sabalenka, attuale numero uno mondiale per infortunio, ha elevato Elena Rybakina a principale favorita, offrendo un’opportunità significativa per consolidare la sua posizione e proseguire l'assalto alla vetta.