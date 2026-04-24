Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia composta dall’ucraina Kichenok e dalla giapponese Ninomiya. Questo match segna il ritorno alle competizioni per le italiane dopo la finale persa a Miami e l’inizio della loro stagione europea sulla terra rossa.

L’incontro è in programma come quarto match della giornata sul Campo 5, previsto per venerdì 24 aprile nel tardo pomeriggio. Il programma odierno vedrà prima Pliskova-Sakkari, seguite da Mertens-Eala e Detliuc/Piter-Andreeva/Shnaider.

Errani e Paolini partono con i favori del pronostico e puntano a qualificarsi agli ottavi di finale, desiderose di riscattarsi dopo la battuta d’arresto subita lo scorso 29 marzo sul cemento statunitense.

Il tabellone di Madrid: una sfida competitiva

Il torneo di Madrid rappresenta una tappa fondamentale per le due italiane, che si trovano di fronte a un tabellone particolarmente insidioso. La superficie in terra battuta offre un banco di prova impegnativo. Sarà cruciale per Errani e Paolini trovare subito ritmo e continuità, elementi chiave per ambire a traguardi ambiziosi in uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito internazionale.

Le azzurre tornano in campo dopo quasi un mese dall’ultima partita ufficiale, con l’obiettivo di consolidare la loro presenza tra le coppie più forti del circuito.

La sfida contro Kichenok e Ninomiya costituisce il primo ostacolo di un percorso che si preannuncia ricco di insidie, ma anche di opportunità per confermare il valore espresso nelle ultime stagioni.

La stagione sulla terra rossa europea

La stagione europea sulla terra battuta è tradizionalmente un momento cruciale per molte tenniste, e Madrid è uno degli appuntamenti più attesi. Per Errani e Paolini, il torneo spagnolo offre la possibilità di testare la condizione fisica e mentale in vista dei prossimi impegni. Il contesto vede la partecipazione delle migliori coppie del mondo. La loro esperienza e la recente vittoria olimpica rappresentano un punto di forza, ma ogni match richiederà massima concentrazione e determinazione per avanzare nel tabellone.