Si sono conclusi i match di primo turno al WTA 1000 di Madrid. La giornata ha celebrato la splendida vittoria di Tyra Caterina Grant, che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nel circuito maggiore, dominando la francese Elsa Jacquemot (6-1 6-2). La diciottenne azzurra, con prestazione solida e matura, non ha mai ceduto il servizio. Al secondo turno, Grant affronterà la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 29. Meno fortunata Elisabetta Cocciaretto, eliminata all'esordio.

A fine match, Tyra Grant ha espresso la sua soddisfazione: "È una bellissima sensazione.

In passato ho giocato altri Masters 1000 con wild card, ma qualificarmi con le mie forze e disputare una buona partita mi rende soddisfatta: in campo mi sentivo bene. So che tutto dipende da me. Ho un gioco aggressivo e cerco sempre di prendere io l’iniziativa del punto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto atleticamente. Ci ho lavorato tanto ed è stato fondamentale: il modo in cui mi muovo in campo oggi mi rende più efficace. Questa vittoria la dedico a famiglia, allenatori e mio fratello, che ieri per la prima volta mi ha scritto un messaggio sentito: 'Bravissima Tyra'. Sono poche parole, ma so che per lui significano molto".

Cocciaretto eliminata

Elisabetta Cocciaretto (n.41 WTA) è stata sconfitta dalla statunitense Alycia Parks (6-3 6-2).

L'eliminazione al primo ostacolo prolunga le difficoltà della marchigiana nel torneo spagnolo.

Tra gli altri risultati del primo turno, hanno avanzato Ruse (b. Ruzic), Sonmez (b. Martinez Cirez), Eala, Tjen, Kenin, McNally, Zhang, Arango, Udvardy, Galfi e Snigur (vittoriosa su Kasatkina).

Grant: balzo nel ranking

La vittoria a Madrid ha un impatto significativo sul ranking WTA di Tyra Grant. L'italiana ha guadagnato 39 posizioni, salendo al numero 223 e avvicinandosi al suo best ranking (206). Il prossimo match contro la testa di serie numero 25, Sorana Cirstea, sarà un ulteriore test.