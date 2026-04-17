Si sono definiti gli accoppiamenti per i quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda. Il prestigioso torneo ha visto avanzare con determinazione alcune delle tenniste più attese, tra cui Elena Rybakina, Coco Gauff, Linda Noskova e Mirra Andreeva, tutte protagoniste di un debutto vincente che ha animato la competizione fin dalle prime battute.

Rybakina e Gauff dominano i rispettivi incontri

La numero uno del seeding, Elena Rybakina, ha esordito con una prestazione convincente, superando la russa Diana Shnaider in due set, con un punteggio di 6‑3 6‑4, in poco più di un’ora di gioco (un’ora e tredici minuti).

La tennista kazaka si prepara ora ad affrontare nei quarti la canadese Leylah Fernandez, autrice di una rimonta spettacolare contro la turca Zeynep Sonmez. Fernandez ha prevalso con il punteggio di 6‑7 6‑1 7‑6, al termine di una vera e propria battaglia durata oltre tre ore, dimostrando grande tenacia.

Anche la seconda testa di serie, l'americana Coco Gauff, non ha deluso le aspettative. Ha centrato il passaggio del turno con autorità, battendo la russa Liudmila Samsonova per 7‑5 6‑1 in un’ora e trentasei minuti. Per la statunitense, il prossimo ostacolo sarà la ceca Karolina Muchova, che ha mostrato una notevole capacità di reazione. Dopo aver perso il primo set in modo netto contro la belga Elise Mertens (1‑6), Muchova ha saputo ribaltare l'incontro vincendo i successivi due parziali con un eloquente 6‑3 6‑0.

Noskova e Andreeva completano il quadro dei quarti

La giovane ceca Linda Noskova ha impressionato per la sua rapidità e efficacia, demolendo la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6‑1. La vittoria, ottenuta in appena 58 minuti, conferma l'ottimo momento di forma di Noskova in questa stagione. Nei quarti di finale, la attende un confronto stimolante con l'ucraina Elina Svitolina.

Infine, la sesta testa di serie, Mirra Andreeva, ha conquistato il suo posto tra le migliori otto del torneo. La giovane russa ha superato l'americana Alycia Parks con il punteggio di 7‑6 6‑3. Questa vittoria le ha garantito un confronto molto avvincente nei quarti contro la polacca Iga Swiatek, già qualificata e tra le favorite alla vittoria finale del WTA Stoccarda 2026.

La sorprendente vittoria di Andreeva nel primo turno

In un match di primo turno che ha catturato l'attenzione generale, Mirra Andreeva si è resa protagonista di un'impresa notevole, eliminando la campionessa in carica Jelena Ostapenko. La russa ha compiuto una rimonta straordinaria, recuperando da un set di svantaggio (5‑7) e ribaltando un passivo di 4‑1 nel set decisivo, per poi chiudere con i parziali di 6‑2, 6‑4. La partita, durata due ore e ventidue minuti, ha rappresentato una delle affermazioni più significative di Andreeva in questa fase iniziale della stagione sulla terra battuta, evidenziando il suo grande potenziale e la sua determinazione nel WTA 500 di Stoccarda.