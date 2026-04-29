Un'attesa lunga oltre trentacinque anni si conclude con un annuncio di grande rilevanza per il mondo del tennis femminile: la WTA ha ufficialmente comunicato il ritorno di un torneo del circuito professionistico ad Atene. La capitale greca si prepara ad accogliere il nuovissimo WTA 250 Athens Open, un evento che segna una svolta significativa per lo sport nel paese ellenico. Il prestigioso appuntamento è fissato per la settimana del 13 luglio 2026 e si terrà presso il moderno Stadion Sports Center, una struttura all'avanguardia situata all’interno del rinomato Centro Olimpico di Tennis.

Le competizioni si svolgeranno su campi in cemento, promettendo sfide avvincenti e un tennis di alto livello. Il torneo prevede un tabellone principale di 32 giocatrici nel singolare, pronte a contendersi il titolo, e un tabellone di 16 coppie nel doppio, garantendo spettacolo e strategie di gioco entusiasmanti. Questo evento rappresenta non solo un'opportunità per le atlete di calcare un nuovo palcoscenico, ma anche un momento di celebrazione per gli appassionati greci, che potranno finalmente rivedere il grande tennis internazionale nella loro città.

Un Ritorno Storico per il Tennis Greco

Questo evento assume i contorni di un ritorno storico per il tennis greco. L'ultima volta che un torneo del circuito WTA si è disputato ad Atene risale infatti al lontano 1990, quando la città ospitava l'Athens Trophy.

Quell'edizione vide trionfare Cecilia Dahlman nel singolare, un nome che si aggiunse all'albo d'oro di una competizione che aveva già visto, nell'anno inaugurale del 1986, una figura di spicco del tennis greco raggiungere la finale: Angeliki Kanellopoulou, madre dell'attuale stella Maria Sakkari. La riattivazione di un evento di tale portata dopo un'interruzione così prolungata sottolinea il rinnovato interesse e l'impegno della WTA nel promuovere il tennis in regioni con una ricca storia sportiva ma meno presenti nel calendario recente del circuito.

L'Entusiasmo di Maria Sakkari

L'annuncio ha generato grande entusiasmo, in particolare tra le figure più rappresentative del tennis greco. Maria Sakkari, ex numero tre del mondo e indiscussa miglior tennista greca di tutti i tempi, ha espresso la sua profonda emozione e soddisfazione per questa notizia.

La campionessa ha dichiarato che “poter scendere in campo a casa e sentire i tifosi greci sarà uno dei momenti salienti della mia carriera”. Sakkari ha inoltre sottolineato il legame personale con la città, affermando che “Atene è il luogo dove ho impugnato per la prima volta una racchetta da tennis e ho sognato di diventare una tennista professionista”. Per lei, l'arrivo di un torneo WTA nella sua terra natale sarà “un momento davvero speciale e una grande opportunità per mostrare il tennis greco e ispirare le giovani giocatrici”. Le sue parole riflettono l'importanza di questo evento non solo a livello professionale, ma anche come catalizzatore per la crescita e l'ispirazione delle nuove generazioni di atleti in Grecia.

Dettagli Organizzativi e Prospettive Future

L'approvazione definitiva del torneo da parte della WTA è stata formalizzata mercoledì 29 aprile 2026, e l'evento prenderà il posto del Jiangxi Open, precedentemente ospitato in Cina. Questa decisione strategica evidenzia la volontà di espandere la presenza del circuito in nuove aree geografiche e di consolidare il calendario con appuntamenti di rilievo. L'iniziativa è stata accolta con grande favore dagli addetti ai lavori e dagli appassionati, che la considerano un'occasione irripetibile per “scrivere un nuovo capitolo nella storia” del tennis greco. L'Athens Open non sarà solo una vetrina per le giocatrici internazionali, ma anche un trampolino di lancio per il movimento tennistico locale, offrendo visibilità e stimoli per lo sviluppo futuro dello sport nel paese.