Con una sola settimana al termine, la Roland-Garros Wild Card Challenge USTA entra nella sua fase più calda, con Nishesh Basavareddy e Akasha Urhobo saldamente in testa alle rispettive classifiche. La posta in gioco è alta: un accesso diretto al tabellone principale dello Slam parigino, un'opportunità cruciale per i tennisti americani. Basavareddy ha conquistato la leadership maschile grazie alla sua recente vittoria nel torneo Challenger di Savannah, in Georgia, accumulando un totale di 112 punti. Sul fronte femminile, Urhobo ha ulteriormente rafforzato la sua posizione, portando il suo punteggio a 131.

Classifica Maschile: La Corsa per Parigi

La classifica maschile vede Nishesh Basavareddy (attualmente al 177° posto nel ranking mondiale) al vertice con 112 punti. Lo segue da vicino Emilio Nava (ranking 116) con 103 punti, mantenendo viva la speranza di superare il leader. Al terzo posto si posiziona Jack Kennedy (ranking 582) con 66 punti. Più indietro, ma ancora in lizza, troviamo Stefan Dostanic (ranking 268) e Martin Damm (ranking 126), entrambi a quota 50 punti. Le ultime possibilità per la vetta si concentrano su Emilio Nava, che potrebbe balzare in prima posizione raggiungendo almeno i quarti di finale nell'ATP Challenger 175 di Cagliari, in programma questa settimana. L'unico altro contendente con una remota chance è Darwin Blanch, il quale necessiterebbe di una vittoria nel Challenger 100 di Mauthausen per poter sperare di qualificarsi.

Classifica Femminile: Urhobo Guida, Day e Stephens Inseguono

Tra le donne, la diciannovenne Akasha Urhobo (ranking 239) mantiene salda la sua leadership con 131 punti, dimostrando una notevole costanza. Alle sue spalle, la competizione è serrata: Kayla Day (ranking 152) e la più esperta Sloane Stephens (ranking 396) condividono il secondo posto con 81 punti ciascuna. Seguono Whitney Osuigwe (ranking 180) con 79 punti, Elvina Kalieva (ranking 134) con 75 punti e Varvara Lepchenko (ranking 157) con 69 punti. Molte delle principali contendenti sono attualmente impegnate nel torneo USTA Pro Circuit W100 a Bonita Springs, in Florida, inclusi Urhobo, Day e Kalieva. Tuttavia, per queste giocatrici, che hanno già accumulato punti dal massimo di tre eventi consentiti, sarà fondamentale ottenere risultati eccezionali per migliorare ulteriormente la loro posizione.

Nel frattempo, Whitney Osuigwe e Varvara Lepchenko sono tra le poche in gara nei tornei WTA 125 in Spagna e Francia, cercando di guadagnare punti preziosi nell'ultima settimana.

Il Regolamento della Wild Card Challenge

La Wild Card Challenge è un'iniziativa della USTA che mira a selezionare un tennista e una tennista americani per il tabellone principale del Roland Garros. Il meccanismo di assegnazione si basa sui punti ranking ottenuti in un massimo di tre tornei professionistici su terra battuta, inclusi sia i punti delle qualificazioni che quelli del tabellone principale. La finestra di valutazione è di cinque settimane e si conclude il 3 maggio. Sono inclusi tutti gli eventi su terra rossa e Har-Tru, a partire dal livello W35 e superiori per le donne, e M25 e superiori per gli uomini, comprendendo anche i tornei dei circuiti WTA e ATP Tour.

Questo sistema garantisce che i giocatori più in forma sulla terra battuta abbiano la possibilità di rappresentare gli Stati Uniti a Parigi.

Ultima Settimana: Tutto Ancora Aperto

Con l'avvicinarsi della conclusione della Wild Card Challenge, l'ultima settimana si preannuncia decisiva. Ogni partita, ogni punto guadagnato nei tornei su terra battuta in corso, avrà un peso significativo nel determinare chi tra questi talentuosi atleti americani si aggiudicherà l'ambita wild card per il Roland Garros. La competizione rimane estremamente aperta, promettendo emozioni e colpi di scena fino all'ultimo scambio.