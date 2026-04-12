Alexander Zverev ha espresso con franchezza le sue considerazioni dopo la sconfitta subita contro Jannik Sinner nella semifinale del prestigioso torneo ATP di Montecarlo. Il tennista tedesco ha riconosciuto la netta superiorità dell’avversario italiano, offrendo una lucida analisi delle ragioni che hanno determinato l'esito dell'incontro.

Il dominio di Sinner e le parole di Zverev

Sulla terra rossa del Principato, Sinner ha imposto il proprio gioco con autorità fin dalle prime battute, dimostrando una condizione fisica e mentale eccellente. L'italiano ha concesso a Zverev un numero esiguo di game, appena cinque, chiudendo il match con un perentorio 6-1, 6-4.

Durante la conferenza stampa post-partita, Zverev non ha esitato ad ammettere la difficoltà: “Quando non giochi al tuo livello massimo contro di lui, allora poi perdi molto velocemente. A Indian Wells forse non avevo giocato così bene, qui forse ero un pochettino stanco. Ma quando non sei al meglio del meglio, con Sinner non hai una possibilità perché è come giocare contro un muro. Non ti dà nulla”. Questa metafora del "muro" evidenzia la frustrazione di affrontare un avversario che non concede punti facili e che costringe a un rendimento impeccabile per ogni scambio.

Il tennista tedesco ha poi proseguito nella sua riflessione, valutando la propria condizione generale: “Penso di essere ok, di stare giocando piuttosto bene.

Forse questa settimana non ho giocato al 100%, ma per tutto il torneo. Ma come si è detto, quest’anno sto perdendo solo contro Jannik e Carlos Alcaraz, quindi devo provare a cambiare questa cosa”. Le sue parole sottolineano la consapevolezza di affrontare due dei migliori giocatori del circuito, ma anche la determinazione a trovare soluzioni per invertire questa tendenza nei prossimi incontri.

Le differenze con il precedente incontro a Miami

Zverev ha voluto rimarcare il netto divario prestazionale tra la semifinale di Montecarlo e il loro precedente confronto avvenuto a Miami. Ha spiegato: “In Florida è stato un match molto più equilibrato. Sì, ho perso in due set, ma il secondo sarebbe potuto andare dalla mia parte — sentivo di avere più occasioni di lui nel secondo.

Qui invece non ho avuto molte possibilità, quindi questa è la differenza principale”. Questa osservazione evidenzia come, sebbene entrambi i match si siano conclusi con una sconfitta per Zverev, la dinamica di gioco e le opportunità create siano state profondamente diverse, con Montecarlo che ha visto un dominio quasi incontrastato di Sinner.

La serie di successi di Sinner nei confronti diretti

La semifinale del torneo di Montecarlo si inserisce in un periodo di netto dominio di Jannik Sinner nei confronti diretti con Alexander Zverev. Questa sconfitta rappresenta la quarta volta consecutiva che il tennista tedesco viene eliminato in una semifinale di un torneo Masters 1000 proprio dall’italiano.

Tra questi incontri spiccano le sfide di Miami e Indian Wells, dove Sinner ha dimostrato una costante crescita e una capacità di imporsi nei momenti cruciali. In particolare, il match di Miami, pur conclusosi con una vittoria di Sinner, era stato caratterizzato da un equilibrio maggiore, con Zverev che aveva avuto concrete possibilità di aggiudicarsi il secondo set. La partita odierna a Montecarlo, al contrario, ha visto Zverev avere poche o quasi nessuna opportunità di impensierire seriamente l'avversario, confermando la sua percezione di giocare contro un "muro" invalicabile.