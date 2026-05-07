La terza testa di serie Coco Gauff ha iniziato con successo la sua avventura agli Internazionali BNL d'Italia, torneo WTA 1000 di Roma, sconfiggendo Tereza Valentová con un doppio 6‑3, 6‑4. L'incontro, durato novantaquattro minuti, le ha garantito l'accesso al terzo turno.

Nel corso del match, Gauff ha mostrato un rendimento altalenante ma efficace. Le statistiche riflettono quindici vincenti e ventinove errori. Con il 53% nei punti di servizio e un brillante 62% in risposta, la sua capacità di capitalizzare i punti decisivi è stata cruciale. Nonostante sette doppi falli, ha prevalso sulla debuttante.

Con questa vittoria, Gauff ha consolidato il suo bilancio personale al Foro Italico, portandolo a diciotto vittorie e sei sconfitte. La finalista uscente affronterà al terzo turno Solana Sierra o Anhelina Kalinina. La ventiduenne americana è inserita nella metà superiore del tabellone, insieme a top player quali la prima favorita Aryna Sabalenka e l'ottava testa di serie Mirra Andreeva.

Gestione dei momenti chiave

L'analisi del match evidenzia la freddezza e determinazione di Gauff nei momenti critici. La tennista ha annullato sei delle dieci palle break concesse, dimostrando resilienza. Allo stesso tempo, ha convertito sei delle opportunità di break a suo favore, sottolineando la capacità di capitalizzare i momenti chiave.

Questa efficacia le ha permesso di imporsi malgrado le oscillazioni nella qualità del gioco.

La statunitense ha saputo dominare i momenti cruciali dell'incontro, mantenendo un controllo costante sul punteggio e avanzando con sicurezza nel torneo WTA 1000 di Roma. La superficie in terra rossa del Campo Centrale non ha impedito alla terza favorita del seeding di imporre il proprio ritmo e chiudere l'incontro in due set, confermando le sue ambizioni.