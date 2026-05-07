Khvicha Kvaratskhelia, l’ala del Paris Saint Germain soprannominata “Kvaradona”, è tornato prepotentemente al centro della scena calcistica europea. La sua recente performance, culminata nella qualificazione alla finale di Champions League, lo ha proiettato tra i principali contendenti per il prestigioso Pallone d’Oro.

Il suo contributo è stato a dir poco determinante: due reti decisive nella semifinale d’andata e una prestazione instancabile, ricca di corsa e sacrificio, nel match di ritorno. Un rendimento che ha messo in luce non solo le sue straordinarie qualità tecniche, ma anche la sua capacità di incidere nei momenti decisivi per la squadra francese.

Il percorso di "Kvaradona" e il suo impatto al PSG

Il talentuoso giocatore georgiano, venticinquenne originario di Tbilisi, ha guadagnato l'appellativo “Kvaradona” già durante la sua militanza nel Napoli, grazie al suo stile di gioco e alla sua influenza sul campo. Dal suo arrivo al PSG nel gennaio 2025, ha continuato a dimostrare il suo valore in maniera eclatante.

In Champions League, Kvaratskhelia ha già collezionato dieci reti in sole quindici presenze, contribuendo a un totale di diciassette azioni vincenti, tra cui dieci gol e sette assist. Questi numeri lo hanno reso una vera e propria “arma segreta” per il club parigino, capace di sbloccare situazioni complesse e di creare superiorità numerica.

La semifinale contro il Bayern Monaco ha rappresentato un banco di prova significativo. Dopo aver siglato una doppietta nell’incontro d’andata, il “Kvaradona” ha mantenuto un livello di rendimento elevatissimo anche nella partita di ritorno. Ha corso incessantemente lungo tutta la fascia, partecipando attivamente all'azione che ha condotto al gol di Dembélé, dimostrando una dedizione totale alla causa della squadra.

A testimonianza del suo spirito di sacrificio, lo stesso Kvaratskhelia ha rivelato dopo la partita: “L’allenatore mi ha detto che se non avessi corso sarei andato in panchina. Bisogna aiutare i difensori e anche se non hai energia devi trovarla e tornare indietro”. Una dichiarazione che evidenzia la sua mentalità vincente e la sua etica del lavoro.

Il sogno del Pallone d'Oro: una candidatura forte

Nonostante l’assenza della nazionale georgiana dal prossimo Mondiale, un fattore che potrebbe limitare la sua visibilità su scala globale, Kvaratskhelia si posiziona con forza tra i favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro. Già inserito nella lista dei candidati nel 2023 e nel 2025, dove si è classificato rispettivamente diciassettesimo e dodicesimo, il talento georgiano potrebbe finalmente conquistare il prestigioso riconoscimento individuale.

Una seconda Champions League consecutiva con il PSG rappresenterebbe un argomento di peso quasi inattaccabile per la sua candidatura, permettendogli di rompere un tabù e affermarsi definitivamente nell'élite del calcio mondiale.

Diverse analisi sportive internazionali convergono su questa prospettiva. Il giornalista Sandro Sabatini, ad esempio, ha espresso la convinzione che Kvaratskhelia meriti il premio, affermando che, pur riconoscendo il valore di altri compagni, il georgiano spicca per impatto e qualità. Anche pubblicazioni come AS USA hanno evidenziato come il “Kvaradona” sia stato decisivo in quasi tutte le partite a eliminazione diretta, un fattore cruciale per la qualificazione del PSG alla finale di Champions League.