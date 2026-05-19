Il campione spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato da Roma, il 19 maggio 2026, la sua assenza dai prestigiosi tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon. La decisione è stata presa a causa di un persistente problema al polso destro che, nonostante i progressi nella guarigione, non gli consente ancora di tornare a competere. La notizia rappresenta un duro colpo per gli appassionati e per il circuito tennistico, che si vede privato di uno dei suoi talenti più brillanti per una parte cruciale della stagione.

Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, Alcaraz ha espresso il suo rammarico.

"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull’erba del Queen’s e di Wimbledon", ha dichiarato il giovane campione. Ha inoltre sottolineato il valore affettivo di questi eventi: "Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile", evidenziando il suo impegno nel percorso di recupero.

Il problema al polso e i precedenti ritiri

Il ritiro di Carlos Alcaraz dalla stagione sull'erba è l'ultima tappa di un periodo sfortunato, segnato da un problema al polso destro. La diagnosi specifica non è stata divulgata per motivi di privacy.

Questo infortunio aveva già costretto il tennista a rinunciare a importanti appuntamenti sulla terra battuta: da metà aprile, Alcaraz si era ritirato dal torneo di Barcellona, per poi annunciare il forfait anche per i Masters 1000 di Madrid e Roma, e per il prestigioso torneo di Parigi. L'estensione del suo stop anche alla stagione sull'erba conferma la serietà dell'infortunio e la necessità di un recupero completo.

Implicazioni per il circuito tennistico

L'assenza di Carlos Alcaraz da eventi di tale calibro come il Queen's e Wimbledon ha un impatto significativo sul circuito. Questi tornei, già privati della sua presenza nei principali eventi sulla terra battuta, perdono ora uno dei loro maggiori protagonisti e un potenziale vincitore.

La sua rinuncia sottolinea la priorità data alla salute a lungo termine del giocatore, privilegiando un recupero prudente rispetto a un rientro anticipato. La comunità tennistica attende con impazienza il suo ritorno.

Il percorso verso il rientro

Le informazioni confermano che, sebbene la guarigione del polso destro di Carlos Alcaraz stia procedendo, la sua condizione fisica non è ancora idonea per affrontare le sfide agonistiche. Il tennista e il suo team stanno proseguendo con un programma di allenamento intensivo, mirato a ristabilire pienamente la funzionalità del polso e a preparare il corpo. L'obiettivo rimane un ritorno in campo il prima possibile, ma solo quando sarà garantita la piena efficienza fisica, senza rischi di ricadute. Questo approccio cauto è fondamentale per assicurare che il giovane talento possa riprendere la sua carriera al massimo delle sue capacità.