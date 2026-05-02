Il leader del Mondiale di Formula 1, Kimi Antonelli, è stato penalizzato al termine della gara sprint del Gran Premio di Miami. Il pilota Mercedes è retrocesso dalla quarta alla sesta posizione per infrazioni ai track limits, modificando il suo piazzamento finale.

La decisione è giunta subito dopo la sprint. I commissari, analizzando le immagini, hanno rilevato le violazioni di Antonelli. La penalità ha avuto impatto diretto sulla classifica della gara sprint, facendogli perdere due posizioni.

Il tema dei track limits a Miami

Il rispetto dei limiti della pista è stato cruciale a Miami.

Le caratteristiche del tracciato, con curve veloci e vie di fuga asfaltate, hanno reso difficile per i piloti rimanere all'interno delle linee bianche, con rischio di penalità. La direzione gara ha monitorato e sanzionato immediatamente.

La penalizzazione di Antonelli si inserisce in un contesto di controlli rigorosi della FIA, per equità e sicurezza. La perdita di due posizioni è un colpo per il pilota italiano, che aveva concluso la sprint in quarta posizione prima dell'intervento dei commissari.

Altri casi di penalità per track limits

I track limits hanno coinvolto altri a Miami. Alex Albon (Williams) è stato retrocesso al diciannovesimo posto nella griglia della sprint. La FIA ha riconosciuto un errore nella rilevazione di una sua infrazione ai limiti della pista durante la qualifica sprint.

L'infrazione alla curva 6, non segnalata in tempo reale, ha portato a una revisione dei tempi e alla cancellazione dei risultati di Albon.

Questi episodi evidenziano la crucialità della gestione dei track limits nella Formula 1 moderna. Sistemi di controllo precisi sono indispensabili per classifiche corrette. Miami ha ribadito l'importanza per i piloti di rispettare i limiti regolamentari, poiché le sanzioni possono compromettere il risultato finale.