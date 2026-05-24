Il Roland Garros 2026 si apre con una clamorosa sorpresa: Taylor Fritz, testa di serie numero sette e finalista degli US Open 2024, è stato eliminato al primo turno dal connazionale Nishesh Basavareddy. Sul campo Suzanne-Lenglen, il ventunenne Basavareddy, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha superato Fritz con il punteggio di 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1. Questa vittoria segna il suo primo successo in un main draw Slam e rappresenta la prima affermazione di un tennista americano su un top-10 a Parigi dal 2000.

Fritz, reduce da una stagione sulla terra rossa fortemente condizionata da problemi al ginocchio, ha faticato a trovare il ritmo e la continuità necessari.

Dopo essere stato costretto allo stop per una tendinite al ginocchio e aver disputato un solo match sulla terra battuta a Ginevra, perso contro Alexei Popyrin, il numero due americano si è presentato a Parigi senza la necessaria preparazione agonistica. Al termine dell'incontro, Fritz ha elogiato la prestazione dell'avversario, evidenziando in particolare l'efficacia delle sue smorzate: "Ha giocato incredibilmente bene. Le smorzate erano pazzesche, le colpiva in modo incredibile anche su palle che atterravano sulla linea di fondo. Mi ha annientato con quelle, e non c'era molto che potessi fare. Mi ha davvero 'cotto' con le smorzate oggi, sono rimasto molto colpito dalla sua sensibilità."

Il sorprendente debutto di Basavareddy a Parigi

Nishesh Basavareddy, ex giocatore universitario a Stanford, ha saputo sfruttare al meglio la wild card ottenuta grazie alla vittoria nel Roland-Garros Wild Card Challenge della USTA.

Sul campo parigino ha mostrato grande personalità, sorprendendo Fritz con una serie di smorzate vincenti e mantenendo lucidità anche dopo aver perso il terzo set al tie-break. "Certamente," ha dichiarato Basavareddy al pubblico dopo il match, "che partita! Taylor è ovviamente un grande giocatore, quindi sono felicissimo di avercela fatta, specialmente dopo aver perso il terzo set. Il mio primo tabellone principale al Roland Garros, e tutto questo supporto, è incredibile."

La prestazione di Basavareddy è stata analizzata anche dal commentatore Jim Courier, che ha sottolineato come la mancanza di match giocati abbia pesato sulla condizione di Fritz: "Ha preparato il suo corpo per resistere ai problemi causati dalla tendinite al ginocchio, ma ha giocato solo un match negli ultimi due mesi."

Il futuro di Fritz e il cammino di Basavareddy

Per Taylor Fritz si tratta della seconda eliminazione consecutiva al primo turno a Parigi, dopo quella subita l'anno precedente contro Daniel Altmaier.

Il tennista americano ha spiegato che continuerà la riabilitazione al ginocchio in vista della stagione sull’erba, che si preannuncia un test impegnativo: "Penso che l'erba sarà un vero banco di prova. Ci sono così tanti passi brevi e rapidi. È davvero dura per la rotula, ed è lì che sento che l'anno scorso il ginocchio ha iniziato a peggiorare per me. Quindi penso che l'erba sarà una grande prova."

Nishesh Basavareddy, invece, affronterà nel secondo turno il vincente tra Alexander Shevchenko e Alex Michelsen, con la possibilità di proseguire il suo sorprendente cammino a Parigi. Il suo successo rappresenta un segnale importante per il tennis statunitense, che ritrova un giovane protagonista capace di imporsi sui grandi palcoscenici internazionali.