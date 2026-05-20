L'Aston Villa ha celebrato un trionfo storico, conquistando l'Europa League nella finale disputata a Istanbul, presso il Beşiktaş Park. Con una vittoria per 3-0 sul Friburgo, il club inglese ha aggiunto il suo terzo trofeo europeo alla bacheca, un successo che mancava da ben trent'anni, dai tempi della Coppa dei Campioni e della Supercoppa UEFA del 1982. Questo risultato significativo è stato sapientemente orchestrato dal tecnico Unai Emery, che con questa coppa ha raggiunto un record personale di cinque titoli nella competizione.

La partita è stata dominata dall'Aston Villa, con tre marcature decisive.

Il primo gol è arrivato al 43’ del primo tempo grazie a Youri Tielemans. Poco dopo, al 48’, Emi Buendía ha raddoppiato il vantaggio. Nella ripresa, all’11’ minuto, Morgan Rogers ha siglato la terza rete, consolidando la vittoria. Tra il pubblico d'eccezione, a celebrare il successo del suo club del cuore, era presente anche il principe di Galles, William.

Il record di Unai Emery

Per l'allenatore Unai Emery, questa Europa League rappresenta la quinta affermazione personale, un risultato che lo consacra tra i tecnici più vincenti a livello continentale. I suoi precedenti successi includono tre edizioni consecutive con il Siviglia (nelle stagioni 2013/14, 2014/15 e 2015/16) e un'altra vittoria con il Villarreal nella stagione 2020/21.

Questa ennesima dimostrazione di forza conferma la sua straordinaria capacità di guidare le squadre al successo nelle competizioni europee.

Una stagione di successi

Il trionfo in Europa League corona una stagione già memorabile per l'Aston Villa, che aveva precedentemente assicurato la qualificazione alla prestigiosa Champions League grazie all'eccellente piazzamento in campionato. Per il Friburgo, invece, la finale ha rappresentato la prima apparizione in un atto conclusivo di una competizione europea. Nonostante l'impegno, la squadra tedesca è stata nettamente surclassata, subendo una sconfitta che ha chiuso la sua avventura europea.

Con questa storica vittoria, Unai Emery si distingue come il primo allenatore spagnolo a vincere trofei europei con tre club diversi, un'impresa finora condivisa solo con il leggendario José Mourinho.

Questo risultato non solo arricchisce il suo palmarès, ma rafforza ulteriormente il suo primato assoluto nella competizione, con un totale di cinque titoli europei. La sua impronta nel calcio continentale è ormai indelebile.