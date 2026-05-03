Il Sassuolo ha inflitto una pesante sconfitta al Milan, imponendosi per 2-0 al Mapei Stadium. Questo risultato frena la corsa dei rossoneri verso la Champions League. Le reti decisive sono state messe a segno da Berardi e Laurienté, mentre l'espulsione di Tomori al 24° minuto del primo tempo ha costretto il Milan a giocare gran parte dell'incontro in inferiorità numerica.

Cronaca della Partita: Gol e Svolte Decisive

L'incontro si è sbloccato rapidamente. Al quinto minuto, Berardi ha portato in vantaggio il Sassuolo con un preciso sinistro nell'angolo basso, su assist di Laurienté.

Un inizio fulminante per i neroverdi.

La situazione per i rossoneri si è complicata ulteriormente al 24°. Tomori, già ammonito, ha commesso un fallo su Laurienté, ricevendo il secondo giallo e quindi il rosso. Il Milan si è trovato in dieci uomini, con l'equilibrio del match significativamente alterato.

All'inizio della ripresa, al 47° minuto, il Sassuolo ha raddoppiato. Laurienté ha siglato il 2-0 con un tiro potente sul primo palo, dopo una triangolazione con Thorstvedt. Questo gol ha consolidato il vantaggio dei padroni di casa, che hanno poi gestito la partita con determinazione, dominando il secondo tempo.

Implicazioni per la Classifica

La sconfitta rappresenta una battuta d'arresto significativa per il Milan nella corsa alla Champions League.

La squadra rossonera mantiene provvisoriamente un vantaggio di +5 sul quinto posto, in attesa del risultato di Roma-Fiorentina. Le difficoltà emerse al Mapei Stadium, accentuate dall'inferiorità numerica, richiederanno un'attenta analisi.

Per il Sassuolo, questa è una vittoria netta e meritata. La squadra ha saputo capitalizzare le occasioni e ha mostrato grande solidità nella gestione del doppio vantaggio. Questo successo rafforza la sua posizione in campionato e conferma la capacità di superare avversari di alto livello con una prestazione convincente.