Giornata memorabile per il tennis italiano: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno scritto una pagina di storia conquistando il titolo di doppio agli Internazionali d’Italia. La coppia azzurra ha trionfato al Foro Italico, superando in una finale combattutissima lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 al super tie-break. Una vittoria negli annali del tennis nazionale.

I due tennisti italiani, settima testa di serie, hanno dimostrato grande carattere e lucidità. Dopo un primo set equilibrato, vinto al tie-break, gli avversari hanno reagito aggiudicandosi il secondo parziale, anch'esso al tie-break.

Nel decisivo super tie-break, Bolelli e Vavassori hanno imposto il proprio gioco, chiudendo con determinazione e autorevolezza.

Un traguardo storico per il tennis azzurro

Questa vittoria ha un significato profondo: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono la prima coppia interamente italiana a sollevare il trofeo del doppio agli Internazionali d’Italia, interrompendo un lungo digiuno. L’ultimo precedente con un tennista italiano in finale risaliva al 1991, quando Omar Camporese, in coppia con Goran Ivanisevic, si aggiudicò il titolo.

Prima di loro, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola raggiunsero la finale in diverse edizioni tra gli anni Cinquanta e Sessanta, senza però mai riuscire a conquistare il trofeo.

La loro presenza in finale testimoniava il potenziale del tennis italiano nel doppio.

Il cammino trionfale e la conferma internazionale

Il percorso di Bolelli e Vavassori agli Internazionali d'Italia è stato eccezionale. La coppia ha superato ostacoli di altissimo livello. In semifinale, hanno eliminato la prima testa di serie del tabellone, Heliovaara e Patten, per poi imporsi in finale contro la seconda testa di serie, Granollers e Zeballos, confermando la loro superiorità.

Per il bolognese e il piemontese, questo è il secondo titolo ATP Masters 1000 conquistato insieme in carriera e nel 2026, dopo il successo di marzo a Miami. Questo risultato consolida la loro posizione tra le migliori coppie del circuito mondiale, segnale della loro costante crescita e ambizione.

Prospettive future e l'eredità di una vittoria

La conquista del titolo agli Internazionali d’Italia è motivo di grande orgoglio per il tennis italiano e trampolino di lancio per i prossimi impegni internazionali. La capacità di imporsi contro avversari di calibro mondiale e di gestire la pressione evidenzia la solidità e la maturità raggiunte da Bolelli e Vavassori come coppia.

Con questa storica vittoria, i due tennisti entrano di diritto nell'albo d'oro del torneo e si candidano a protagonisti assoluti nelle future competizioni. La loro intesa, affinata nelle ultime stagioni, promette ulteriori successi e consolida la speranza di vedere il tennis italiano brillare a livello globale.