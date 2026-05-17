Una straordinaria Martina Batini ha conquistato il Grand Prix di fioretto a Shanghai, portando l’Italia sul gradino più alto del podio nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo. L’atleta azzurra, trentasettenne e mamma campionessa, ha superato in finale la giapponese Ueno (15-11). Questa vittoria è il suo terzo successo stagionale in Coppa del Mondo (dopo i trionfi a Busan e Torino), a cui si aggiunge un argento al Cairo. La giornata di gare ha visto l’Italia protagonista anche con le medaglie di bronzo di Anna Cristino, ventiquattrenne, nel torneo femminile, e di Tommaso Martini, ventitreenne, tra gli uomini.

Questi tre podi azzurri a Shanghai hanno coronato una stagione spettacolare per il gruppo guidato dal commissario tecnico Simone Vanni, che in sei mesi di Coppa del Mondo ha conquistato ben trentatré medaglie (19 donne, 14 uomini), confermando l’eccellenza del fioretto azzurro.

Un’annata da record per il fioretto italiano

Il successo di Martina Batini a Shanghai, insieme ai podi di Anna Cristino e Tommaso Martini, riafferma la forza e la profondità della squadra italiana di fioretto. L’Inno di Mameli ha risuonato ancora una volta in terra asiatica, suggellando una stagione ricca di soddisfazioni. Il gruppo, sotto la guida del ct Simone Vanni, ha saputo imporsi con costanza nel circuito internazionale, raccogliendo risultati di rilievo.

La stagione si chiude con un bilancio estremamente positivo, che conferma l’Italia tra le grandi protagoniste della scherma mondiale.

La solidità del fioretto femminile azzurro

La profondità della squadra italiana di fioretto femminile è stata dimostrata dal numero di atlete qualificate al tabellone principale del Grand Prix di Shanghai. Undici azzurre hanno avuto accesso alla fase finale. Tra le qualificate per ranking figurano Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi; le preliminari hanno visto emergere Aurora Grandis, Greta Collini, Martina Sinigalia, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Francesca Palumbo. Ciò sottolinea la competitività e il talento su più fronti.