L'Italia ha aperto la Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom con un trionfo, grazie all'impresa di Xabier Ferrazzi. L'atleta azzurro ha conquistato la medaglia d'oro nella gara di kayak maschile, svoltasi nella prima giornata della tappa di Ljubljana-Tacen, in Slovenia. Per Ferrazzi, portacolori dei Carabinieri, questo successo rappresenta il suo primo podio nella categoria assoluti, un risultato che conferma il suo emergente talento nel panorama internazionale.

La sua discesa è stata impeccabile, una performance che gli ha permesso di imporsi tra i "giganti della disciplina".

Il giovane canoista, che festeggerà il suo ventunesimo compleanno il prossimo 28 luglio, ha tagliato il traguardo con un tempo eccezionale di 72.71 secondi. La sua superiorità è stata netta: ha preceduto il polacco Michal Pasiut, che ha ottenuto l'argento con 75.11 secondi (+2.40), e il ceco Jakub Krejci, medaglia di bronzo con 75.62 secondi (+2.91). Questo distacco significativo sottolinea la brillantezza e la determinazione della sua prova.

La crescita di un talento azzurro e l'eredità familiare

Questo trionfo a Ljubljana-Tacen si aggiunge a una serie di importanti successi che hanno costellato la carriera di Ferrazzi, dimostrando il suo costante percorso di crescita e potenziale. Nel suo già ricco palmarès figurano infatti l'argento ai Campionati Mondiali Under 23 di Foix nel 2025 e l'oro ai Mondiali Junior di Cracovia nel 2023.

Xabier segue così le orme del padre Pierpaolo, leggenda della canoa slalom, oro olimpico nella stessa disciplina a Barcellona 1992 e oggi membro dello staff tecnico della nazionale italiana.

La prestazione di Ferrazzi in Slovenia, con una discesa "perfetta" e tecnicamente ineccepibile, gli ha consentito di superare avversari di grande esperienza e altissimo livello internazionale. Questo risultato non solo rafforza le ambizioni dell'Italia nella Coppa del Mondo, ma proietta il giovane atleta tra i protagonisti assoluti del circuito, alimentando le aspettative per le prossime prove e confermando il valore della scuola italiana.

Dettagli della gara e i protagonisti sul podio

Il podio della gara maschile di kayak ha visto, oltre all'oro di Ferrazzi, il polacco Michal Pasiut e il ceco Jakub Krejci.

Quest'ultimo, attuale vicecampione del mondo, aveva inizialmente occupato la seconda posizione dopo una discesa pulita e promettente. Tuttavia, è stato superato dalla performance inarrestabile di Ferrazzi, che ha dimostrato una netta superiorità. Il distacco tra l'atleta italiano e i suoi diretti inseguitori è stato notevole, evidenziando la sua capacità di mantenere un ritmo elevato e di gestire la pressione per l'intera durata della prova.

La tappa slovena ha attirato un campo partenti di altissimo livello, con numerosi atleti di spicco. Nonostante la forte concorrenza, nessuno è riuscito ad avvicinarsi al tempo straordinario registrato dall'azzurro. La vittoria di Ferrazzi acquisisce così un valore ancora più rilevante, considerando non solo la qualità degli avversari, ma anche la notoria difficoltà del percorso di Ljubljana-Tacen, celebre per le sue rapide tecniche e selettive.