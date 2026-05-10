Dopo la sconfitta contro Iga Swiatek agli Internazionali d’Italia, la tennista Elisabetta Cocciaretto ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto nel torneo romano e guarda con rinnovato ottimismo al prossimo Roland Garros.

Bilancio positivo e sensazioni personali a Roma

“Sono felice di aver giocato tre match al Centrale, l’affetto di Roma è stato magico”, ha dichiarato Cocciaretto, evidenziando il profondo valore emotivo dell’esperienza. L'azzurra ha ammesso di non essere riuscita a esprimersi al meglio: “Mi mette in difficoltà, ma con una condizione migliore e più sfrontatezza avrei potuto metterla in difficoltà.

Magari avrei perso lo stesso, ma avrei potuto fare di più. E comunque quest’anno ho giocato dieci minuti in più rispetto all’anno scorso”.

Il bilancio complessivo del torneo rimane nettamente positivo per la tennista italiana: “Non mi aspettavo di giocare tre partite qui, venivo da un periodo difficile a causa del ginocchio. Sono contenta di averlo fatto tre volte sul Centrale, con tutto il pubblico, e lo ricorderò per sempre. Purtroppo, quando so di non essere al meglio, mi irrigidisco; è una mia forma mentis, ma cercherò di migliorare. Giocare in Italia è tutta un’altra cosa, il pubblico ti aiuta tantissimo”.

Le prospettive per Parigi e il legame con il pubblico

Guardando avanti, Cocciaretto ha aggiunto: “Purtroppo ho affrontato male il match; lei è una campionessa che ha vinto tutto e alla fine mi porto delle bellissime esperienze con i tifosi.

È andata come è andata, ma forse è meglio cancellare e ripartire. Tra due settimane ci sarà il Roland Garros e mi concentrerò sulla preparazione. Ora cercherò di affrontare la stagione al meglio dando il massimo, non voglio pormi limiti, voglio godermi Parigi, la stagione è ancora molto lunga”.

Infine, una riflessione sul profondo legame instaurato con il pubblico romano: “Le persone mi hanno conosciuto, non ero abituata al fatto che mi fermassero per strada. Oggi sono stata supportata meno anche per il mio atteggiamento un po’ dismesso, ma sicuramente l’affetto del pubblico mi farà migliorare”.

Il successo contro Emma Navarro

Un momento chiave del suo percorso agli Internazionali d’Italia è stata la vittoria nel secondo turno contro Emma Navarro, superata con un doppio 6-3.

Questo successo ha permesso a Cocciaretto di raggiungere per la prima volta il terzo turno in un torneo WTA 1000 a Roma, alla sua ottava partecipazione. La tennista marchigiana ha condotto il match con autorità e determinazione, gestendo i momenti chiave e mostrando grande solidità nei frangenti decisivi, in particolare nel game in cui ha servito per il match, salvando due palle break prima di chiudere l’incontro.