Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto una significativa vittoria agli Internazionali d'Italia, superando la statunitense Emma Navarro in due set (6-3, 6-3). L'incontro, disputato sui campi del Foro Italico, ha permesso alla tennista italiana di accedere al terzo turno del prestigioso torneo romano. Al termine della sfida, Cocciaretto ha espresso la sua soddisfazione: "Non avrei potuto mai desiderare serata migliore", aggiungendo che "ogni tennista sogna qualcosa del genere".

La prestazione di Cocciaretto è stata caratterizzata da solidità e concentrazione, cruciali per gestire i momenti chiave contro una rivale ostica.

Grazie a questo successo, l'azzurra si prepara ad affrontare una delle favorite del torneo, la polacca Iga Swiatek. Riguardo alla prossima sfida, Cocciaretto ha dichiarato: "La conosco da quando avevo undici anni, è una tennista incredibile e proverò a dare il meglio".

Il cammino di Cocciaretto a Roma

Il percorso di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali d'Italia era iniziato con una vittoria contro l’austriaca Sinja Kraus (6-2, 6-4). Quella partita, condizionata da tensione e pioggia, ha rappresentato un primo banco di prova superato con determinazione. Il successo su Navarro conferma l'ottimo momento di forma della tennista marchigiana, ora di fronte a una delle sfide più difficili della sua carriera nel tennis azzurro.

Cocciaretto si è finora distinta tra le protagoniste più brillanti del torneo romano, capace di imporsi anche nei momenti di maggiore pressione. L’attesa per il confronto con Iga Swiatek è alta, sia per il valore dell’avversaria sia per la possibilità di vederla misurarsi con una delle migliori giocatrici del circuito.

Le altre azzurre nel tabellone

Nel contesto generale degli Internazionali d'Italia, il torneo ha registrato l’eliminazione di altre tenniste italiane. Nuria Brancaccio e Federica Urgesi sono uscite al primo turno, rispettivamente contro Taylor Townsend (6-3, 6-2) e Viktorija Golubic (6-1, 6-1). Anche Lucia Stefanini ha dovuto arrendersi all’esordio contro Jelena Ostapenko.

Il brillante percorso di Elisabetta Cocciaretto assume un valore significativo in un torneo impegnativo per le atlete di casa. La sua determinazione e l'abilità nel gestire la pressione rappresentano un segnale positivo per il tennis italiano, in attesa della sfida contro Swiatek.