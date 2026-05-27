Il mondo del tennis è stato scosso dalla notizia dell'improvvisa interruzione del rapporto professionale tra il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, attuale numero 23 del ranking mondiale, e il suo allenatore Mariano Puerta. La rottura è avvenuta in maniera inaspettata e senza alcun preavviso, lasciando il giocatore e l'intero team in una situazione di profondo sconcerto e delusione.

Davidovich Fokina ha rivelato i dettagli di un addio che ha definito amaro e privo di confronto diretto. L'episodio si è verificato poco prima del suo impegno nel secondo turno del prestigioso torneo del Roland Garros.

Il tennista ha raccontato che, dopo aver disputato e vinto una lunga e combattuta partita di cinque set contro Damir Dzumhur, lui e Puerta avevano condiviso un pranzo insieme. È stato solo in seguito, e non di persona, che il coach ha comunicato la sua decisione di interrompere la collaborazione.

“Dopo la partita mi ha mandato un messaggio dicendomi che non avrebbe continuato... il problema è che non ha detto nulla a nessuno del team. Ha semplicemente preso un volo ed è andato a Miami senza dire una parola a noi”, ha dichiarato Davidovich Fokina, esprimendo la sua profonda delusione per la modalità scelta dall'allenatore. Questa assenza di comunicazione diretta e il gesto di partire senza informare lo staff hanno generato un forte senso di smarrimento e frustrazione all'interno della squadra.

Un addio improvviso e senza spiegazioni

La sorpresa e la delusione per l'addio di Puerta sono state amplificate dalla scoperta, da parte di Davidovich Fokina, che l'allenatore avrebbe già adottato comportamenti simili con altri atleti in passato. “Come persona ha deluso tutta la squadra”, ha affermato il tennista, sottolineando come la mancanza di rispetto e la brusca interruzione abbiano avuto un impatto significativo sul morale del gruppo. Nonostante il dispiacere per l'accaduto, Davidovich Fokina ha tenuto a precisare di non nutrire rancore nei confronti del suo ex coach.

La vicenda ha assunto contorni ancora più complessi quando Mariano Puerta ha deciso di bloccare sia Alejandro Davidovich Fokina sia sua moglie sui social media, tagliando ogni ponte per un possibile chiarimento o dialogo.

Questa mossa ha ulteriormente evidenziato la natura definitiva e unilaterale della sua decisione, lasciando aperte molte domande sulle reali motivazioni dietro una scelta così drastica e inattesa.

Mariano Puerta, ex finalista del Roland Garros nel 2005, è una figura non nuova alle controversie, avendo in passato ricevuto una squalifica per doping di otto anni, successivamente ridotta a due. Il suo passato, unito alla modalità del suo addio, ha inevitabilmente alimentato il dibattito nel circuito tennistico, gettando un'ombra sulla sua reputazione professionale e personale.

Il futuro di Davidovich Fokina: avanti senza Puerta

Nonostante la turbolenza causata dalla rottura, Alejandro Davidovich Fokina ha dimostrato grande resilienza e determinazione nel guardare avanti.

Il tennista spagnolo è fermamente intenzionato a proseguire la sua stagione con rinnovato impegno, concentrandosi sull'obiettivo di conquistare il suo primo titolo a livello ATP Tour. La sua preparazione e le sue ambizioni non sono state scalfite dall'assenza di Puerta nel suo box, e il giocatore è pronto ad affrontare le prossime sfide con la massima professionalità e concentrazione.

L'episodio, pur avendo lasciato un segno profondo nel team e nel giocatore stesso, è stato archiviato da Davidovich Fokina, che preferisce ora focalizzarsi esclusivamente sulle competizioni future. La vicenda ha indubbiamente attirato l'attenzione nel circuito, anche per via del passato controverso di Puerta, ma il tennista spagnolo ha chiarito la sua volontà di lasciarsi alle spalle questa esperienza per concentrarsi unicamente sul suo percorso sportivo e sui suoi obiettivi professionali.