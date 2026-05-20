Il commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha ufficializzato i trenta atleti convocati per la Volleyball Nations League 2026. La competizione prenderà il via il 10 giugno a Ottawa, in Canada, e si concluderà con le finali in Cina tra il 29 luglio e il 2 agosto. Questa selezione rappresenta il gruppo scelto dal CT per le imminenti sfide internazionali.

Il cammino degli Azzurri nella Nations League

Il percorso italiano inizierà nella prima fase a Ottawa, dove gli Azzurri affronteranno Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti.

Questa tappa canadese sarà cruciale per testare la condizione atletica. La seconda settimana di gare si sposterà a Lubiana, in Slovenia, dal 24 al 28 giugno. La fase intercontinentale si concluderà in Giappone, nella regione del Kansai, con partite dal 15 al 20 luglio. Le finali si disputeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto, dove le migliori squadre si contenderanno il titolo.

La rosa dei convocati

Il CT De Giorgi ha stilato una lista completa e bilanciata di atleti per ogni ruolo:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante.

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.



Centrali: Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

Liberi: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace.

Il primo impegno ufficiale per la formazione azzurra sarà il 10 giugno a Ottawa contro la Francia, segnando l'inizio del loro cammino nella Nations League.

La preparazione della squadra

La convocazione dei trenta atleti segue il primo collegiale stagionale, tenutosi a Roma dall’11 al 17 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. Questo raduno ha rappresentato il primo passo nella preparazione per la Volleyball Nations League 2026.

L'annuncio della lista definitiva, avvenuto il 20 maggio, ha completato il quadro delle scelte tecniche, dopo che il CT De Giorgi aveva fornito una long list preliminare durante la presentazione della stagione azzurra.