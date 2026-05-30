Il Roland Garros si prepara a ospitare una sfida sulla carta impari: Jesper De Jong e Alexander Zverev si contendono un posto nei quarti di finale del French Open. L'appuntamento è fissato per venerdì 31 maggio, con inizio alle ore 09:00, sulla terra battuta parigina. L'incontro si inserisce nella logica del tabellone di uno Slam: da una parte un top player consolidato come Zverev, dall'altra la sorpresa De Jong, che sogna l'impresa per continuare a stupire il mondo del tennis.

Zverev nettamente favorito contro De Jong

Le agenzie di scommesse indicano un netto favorito per il passaggio del turno.

10Bet quota la vittoria di Alexander Zverev a 1.04, mentre un'eventuale affermazione di Jesper De Jong è proposta a 10.00. Su Betfair, il successo del tedesco è dato a 1.06, contro l'8.50 assegnato all'olandese. Queste cifre indicano una probabilità di vittoria per Zverev che sfiora il 95%, rendendolo il favorito assoluto. Il pronostico pende interamente dalla parte del numero 3 del mondo, la cui esperienza e caratura tecnica lo pongono in una posizione di netto vantaggio. Per De Jong, l'obiettivo sarà giocare senza pressione, tentando di mettere in difficoltà l'avversario con il suo gioco aggressivo.

La potenza di De Jong contro la solidità di Zverev

Analizzando lo stato di forma dei due giocatori, emergono due stili di gioco differenti.

Jesper De Jong arriva a questa sfida dopo una vittoria in cinque set contro Karen Khachanov, testimonianza di grande tenuta mentale e fisica, ma potenzialmente a caro prezzo in termini di energie. I suoi numeri evidenziano un giocatore che non ha paura di rischiare: 17 aces e 61 colpi vincenti dimostrano la sua capacità di generare potenza. Tuttavia, a questa aggressività si accompagna un certo numero di errori, come testimoniano i 9 doppi falli e i 41 errori non forzati. La sua prima di servizio è un'arma letale, con l'81% di punti vinti, ma la seconda appare più vulnerabile, con solo il 46% di efficacia. Sarà questo, con ogni probabilità, il tasto su cui Zverev insisterà maggiormente.

Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev ha superato Quentin Halys in quattro set.

La sua prestazione è stata solida, con 6 aces e 53 vincenti, ma ha anche concesso 7 doppi falli e 47 errori non forzati. La sua forza risiede in una maggiore solidità generale, specialmente al servizio: ha servito con il 67% di prime e ha vinto il 71% dei punti sulla prima e un ottimo 60% sulla seconda. Questa costanza sulla seconda palla potrebbe essere la chiave tattica del match, permettendogli di non offrire punti facili all'avversario. Zverev ha anche dimostrato cinismo nei momenti importanti, convertendo 7 palle break su 17 create, un dato che evidenzia la sua capacità di mettere pressione costante in risposta.

Ranking e precedenti: un divario abissale

La differenza tra i due giocatori è evidente anche osservando la classifica mondiale ATP.

Alexander Zverev è una presenza fissa ai vertici, occupando la posizione numero 3 con 5705 punti. Il suo status di top player è consolidato e la sua classifica è rimasta stabile, a testimonianza di una continuità di rendimento ad altissimi livelli. Per lui, raggiungere gli ottavi di finale di uno Slam è quasi la norma.

Il percorso di Jesper De Jong è diametralmente opposto. L'olandese si trova alla posizione numero 106 del ranking con 580 punti. La sua partecipazione e il suo avanzamento a questo turno del French Open rappresentano già un risultato straordinario, il punto più alto della sua carriera finora. Le sue recenti prestazioni a Parigi potrebbero garantirgli un balzo significativo nelle prossime settimane.

Questo match rappresenta per lui un'occasione unica per misurarsi con l'élite del tennis senza nulla da perdere. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori: questa sarà la prima volta che si affronteranno in un match del circuito ATP.

La sfida tattica si preannuncia interessante. De Jong dovrà sperare in una giornata di grazia al servizio, cercando di abbreviare gli scambi per non farsi trascinare nella lotta da fondo campo dove Zverev è maestro. Il tedesco, dal canto suo, cercherà di sfruttare la sua maggiore esperienza e completezza tecnica, lavorando ai fianchi l'avversario e mettendo a nudo le sue incertezze sulla seconda di servizio. Per l'olandese, l'imperativo è sognare; per il tedesco, confermare il pronostico e proseguire la sua corsa verso il titolo.