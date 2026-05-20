L'ex fuoriclasse Alessandro Del Piero, figura iconica del calcio italiano e ospite d'onore a Pescara per la seconda edizione del prestigioso Premio Zucchini, ha offerto una profonda e sentita riflessione sul radicale cambiamento che ha interessato il calcio contemporaneo. Nel suo intervento, ha posto l'accento sulla progressiva scomparsa delle "bandiere", quei calciatori simbolo che in passato incarnavano con forza l'identità, la storia e l'anima stessa dei club a cui erano legati per gran parte della loro carriera.

Del Piero ha argomentato che il calcio di quaranta o cinquant'anni fa era strutturalmente più incline a favorire l'emergere di tali esempi di lealtà e attaccamento.

In quell'epoca, infatti, si registravano molti meno trasferimenti di giocatori tra le squadre e una presenza significativamente inferiore di calciatori stranieri nei campionati nazionali. Questi fattori, ha spiegato, contribuivano a forgiare un'esperienza del calcio e un legame tra atleta, squadra e tifoseria profondamente diversi e più duraturi rispetto a oggi.

Nonostante abbia riconosciuto l'inevitabile evoluzione del gioco e le sue dinamiche attuali, l'ex capitano della Juventus ha voluto chiarire di non voler esprimere una critica diretta o un giudizio negativo su questa trasformazione. Ha piuttosto sottolineato come il calcio odierno, con le sue logiche di mercato e le esigenze economiche, spinga naturalmente i calciatori e le società verso uno scambio più frequente di atleti.

Del Piero ha ribadito di non voler "puntare il dito" contro tale fenomeno, accettandone la natura intrinseca.

Durante la toccante cerimonia di premiazione, Del Piero ha espresso la sua più sincera gratitudine per il riconoscimento ricevuto, definendolo un atto di profonda riconoscenza che gli ha procurato grande piacere e soddisfazione. Ha inoltre colto l'occasione per ricordare il suo legame speciale con Pescara, una città che, pur non avendola affrontata con frequenza sul campo durante la sua gloriosa carriera, ha sempre considerato un "posto speciale" e significativo nel panorama calcistico italiano. Con parole di stima, ha elogiato il percorso esemplare di Vincenzo Zucchini, figura poliedrica e indimenticabile nel mondo del calcio, che ha saputo distinguersi come calciatore di talento, allenatore capace e dirigente illuminato.

Il Premio Zucchini: un tributo all'identità calcistica

Le significative parole di Alessandro Del Piero sono state pronunciate nel contesto solenne della cerimonia del Premio Zucchini. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, è un sentito tributo dedicato alla memoria dell'indimenticato capitano del Pescara, Vincenzo Zucchini. Il premio si propone di sottolineare e valorizzare l'importanza inestimabile della storia, della tradizione e dell'identità all'interno del calcio, concetti che Del Piero stesso ha richiamato con forza e passione nel suo apprezzato intervento, evidenziando il valore di un calcio che non dimentica le proprie radici.

La questione dei calciatori stranieri nel calcio italiano

Il tema cruciale sollevato da Del Piero, in particolare quello relativo alla crescente presenza di calciatori stranieri, trova un'ampia e costante risonanza nel dibattito contemporaneo sul futuro del calcio italiano. Dati significativi della stagione precedente rivelano che il numero di calciatori stranieri scesi in campo ha superato la considerevole soglia dei quattrocento, mentre, parallelamente, la percentuale di giocatori italiani impiegati è scesa al di sotto del 33%. Questo fenomeno, in continua crescita, ha alimentato un acceso e necessario dibattito sulla vitale importanza di garantire maggiore spazio e opportunità ai giovani talenti italiani.

L'obiettivo primario è quello di preservare l'identità nazionale del nostro calcio e assicurare una continuità sostenibile e virtuosa per l'intero sistema calcistico del Paese, evitando una progressiva perdita di connessione con le proprie origini e la propria cultura sportiva.