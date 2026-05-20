Il capo delegazione della Nazionale, Giancarlo Antognoni, ha presentato le due prossime amichevoli contro Lussemburgo e Grecia come un banco di prova fondamentale per un’Italia giovane e forte. Le sfide, in programma il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia, rivestono per Antognoni un significato speciale, anche in virtù del fatto che due dei suoi sette gol in maglia azzurra furono realizzati proprio contro queste nazionali.

Le parole di Antognoni sulla nuova Italia

L'ex campione del mondo '82 ha espresso piena fiducia nella squadra che scenderà in campo, definendola “la miglior Nazionale possibile per motivazioni e prospettiva”.

Antognoni ha affrontato le polemiche emerse in Grecia riguardo l'assenza di alcuni giocatori di esperienza, chiarendo che “non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie”. Ha sottolineato con fermezza che in campo non scenderà la Nazionale Under 21, bensì “un’Italia giovane e forte”.

Ha aggiunto che “giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene, avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21”. Antognoni si è detto convinto che “molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro”.

Prospettive future e l'elogio a Silvio Baldini

Guardando oltre le imminenti amichevoli, Antognoni ha espresso la sua convinzione che “molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre, quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League”. Ha poi concluso il suo intervento con un sentito elogio per il commissario tecnico: “Il nostro futuro inizia adesso. E poi fatemi spendere qualche parola su Silvio Baldini. È un grande tecnico e una persona vera, meritava questa occasione di sedere sulla panchina della Nazionale maggiore e sono convinto che sia l’uomo giusto per accompagnare questi giovani in un’esperienza che non dimenticheranno mai”.

Le reazioni dalla Grecia e la posizione della FIGC

Le scelte operate da Silvio Baldini, che ha optato per una formazione ampiamente composta da giovani provenienti dall'Under 21, hanno generato reazioni in Grecia. Il tecnico ellenico Ivan Jovanović e la federazione greca (EPO) avrebbero espresso riserve, ritenendo inadeguato un test di alto livello contro una formazione considerata troppo sperimentale. La federazione greca ha infatti sollevato obiezioni sulla composizione della squadra italiana, argomentando che la massiccia presenza di giovani potesse ridurre il valore competitivo dell'incontro.

Tuttavia, la FIGC ha prontamente ribadito che la scelta della formazione rientra nell'autonomia del commissario tecnico e che la valorizzazione dei giovani talenti non rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari.

Al contrario, si tratta di una legittima strategia di ricambio generazionale in vista di impegni futuri come la Nations League. Nonostante i contatti tra le due federazioni siano in corso, le amichevoli in programma rimangono confermate, con la FIGC che sostiene pienamente la linea intrapresa per il futuro della Nazionale.