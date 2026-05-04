I Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers hanno conquistato l'accesso alle semifinali della Eastern Conference dei playoff NBA, al termine di due avvincenti gare 7. I Pistons hanno prevalso sugli Orlando Magic, mentre i Cavaliers hanno eliminato i Toronto Raptors. Le due squadre si preparano ora ad affrontarsi nel prossimo, cruciale turno.

Detroit trionfa su Orlando in gara 7

I Detroit Pistons hanno siglato una vittoria convincente contro gli Orlando Magic, imponendosi con un netto 116-94 nella decisiva gara 7. Questo successo ha permesso ai Pistons di chiudere la serie sul 4-3, segnando un importante traguardo: la prima vittoria in una serie playoff dal lontano 2008 e il ritorno alle semifinali di conference dopo diciotto anni.

La squadra ha mostrato grande carattere, completando una rimonta da 3-1. La prestazione di Cade Cunningham è stata fondamentale, con il giovane talento che ha guidato i suoi con 32 punti e 12 assist. Al suo fianco, Tobias Harris ha offerto un contributo determinante con 30 punti. Nonostante una prova individuale eccezionale di Paolo Banchero, autore di 38 punti, gli Orlando Magic non sono riusciti a contenere l'offensiva dei padroni di casa.

Cleveland elimina Toronto e avanza

Anche i Cleveland Cavaliers hanno staccato il pass per le semifinali della Eastern Conference, superando i Toronto Raptors in una combattuta gara 7 con il punteggio finale di 114-102. Questa vittoria ha permesso ai Cavaliers di chiudere la serie sul 4-3, dimostrando la propria superiorità nel momento chiave.

Tra le fila di Cleveland, Donovan Mitchell si è distinto con 22 punti, affiancato da James Harden che ha contribuito con 18 punti. Sotto canestro, Jarrett Allen è stato una presenza dominante, realizzando una prestazione eccezionale con 22 punti e ben 19 rimbalzi, eguagliando il suo massimo in carriera nei playoff. Per i Raptors, nonostante l'eliminazione, si chiude comunque una stagione che ha visto la squadra lottare fino all'ultimo.

Prossima sfida: Pistons contro Cavaliers

Con l'accesso alle semifinali di conference assicurato, l'attenzione si sposta ora sulla prossima entusiasmante serie che vedrà affrontarsi i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers. La prima partita di questa attesa sfida è in programma martedì e si disputerà alla Little Caesars Arena.

Le squadre sono già proiettate verso questo nuovo confronto, con i giocatori dei Cavaliers che hanno espresso la loro piena concentrazione sul prossimo avversario, pronti a dare il massimo per avanzare ulteriormente nei playoff.