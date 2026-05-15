Il Foro Italico di Roma si prepara ad accogliere una giornata cruciale per il tennis italiano, con le semifinali degli Internazionali d’Italia che vedranno protagonisti due talenti azzurri: Luciano Darderi e Jannik Sinner. Entrambi scenderanno in campo oggi, con l'obiettivo di conquistare un ambito posto nella prestigiosa finale del torneo romano. L'attesa è palpabile per gli appassionati, che sperano di vedere entrambi i tennisti italiani contendersi il titolo.

Luciano Darderi: la corsa verso una storica finale

Il programma delle semifinali prenderà il via con l'incontro che vedrà Luciano Darderi affrontare il norvegese Casper Ruud.

La partita è fissata per le ore 15:30 sul Campo Centrale, il cuore pulsante del torneo. Darderi arriva a questo appuntamento cruciale dopo aver superato un percorso impegnativo, culminato in una vera e propria maratona notturna nei quarti di finale, un match che ha messo a dura prova la sua resistenza e determinazione.

Per Luciano Darderi, questa semifinale rappresenta un traguardo storico e senza precedenti nella sua giovane carriera. È la prima volta, infatti, che il tennista italiano raggiunge una fase così avanzata in un torneo Masters 1000. Nei quarti, ha affrontato e sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar in un incontro estenuante, durato ben oltre le tre ore di gioco. Una prestazione che lo stesso Darderi ha riconosciuto come "la più importante della sua carriera fino ad oggi", culminata con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 a suo favore.

L'incontro di quarti di finale di Darderi è stato anche teatro di un episodio singolare che ha catturato l'attenzione. La partita è stata infatti interrotta a causa dell'invasione di fumo sul Campo Centrale, proveniente dai fuochi d’artificio esplosi allo Stadio Olimpico per festeggiare la vittoria dell’Inter in Coppa Italia. L'intensa coltre di fumo ha compromesso la visibilità e mandato in tilt il sistema elettronico di rilevazione, costringendo l'arbitro a sospendere temporaneamente il gioco. In quel frangente, Darderi ha manifestato il suo disagio con la chiara esclamazione: "Non vedo nulla".

Jannik Sinner: il numero uno del mondo a caccia del titolo

La sessione serale, non prima delle ore 19:00, vedrà scendere in campo il numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner.

Il campione altoatesino si misurerà in una sfida di alto livello contro il russo Daniil Medvedev, un avversario che negli ultimi tempi ha dimostrato di aver ritrovato il suo miglior smalto e una forma fisica e tecnica eccellente. Nonostante Sinner abbia rivelato di aver avvertito un certo affaticamento nei giorni scorsi, la sua determinazione a raggiungere la finale è inequivocabile e rimane il favorito per conquistare l'accesso all'ultimo atto del torneo.

La partita tra Sinner e Medvedev è attesa con grande fermento, promettendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico. Entrambi i giocatori sono decisi a superare l'ostacolo della semifinale per contendersi il prestigioso titolo degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. L'intera nazione tifa per i suoi campioni, sperando di assistere a una finale tutta italiana.