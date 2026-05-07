Gli Internazionali d'Italia sono pronti ad accogliere Jannik Sinner. Il numero uno del ranking mondiale farà infatti il suo ingresso al Foro Italico per il debutto sulla terra rossa romana: l’appuntamento è fissato alle 17, quando l’azzurro scenderà in campo su uno dei campi secondari del torneo per la sua prima apparizione in questa edizione.

La sessione di allenamento durerà circa un’ora e mezza e servirà a prendere confidenza con l’ambiente in vista dell’esordio ufficiale nel torneo, previsto al secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, match che dovrebbe disputarsi tra venerdì e sabato.

La stagione straordinaria del campione

Jannik Sinner arriva a Roma forte di una stagione 2026 a dir poco straordinaria. Il suo percorso finora è stato costellato di successi, con ben quattro titoli conquistati: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Questo impressionante palmarès si accompagna a un bilancio stagionale quasi perfetto, con 29 vittorie e solo due sconfitte. Questi numeri non solo confermano lo stato di forma eccezionale del campione italiano, ma alimentano anche le aspettative per un suo possibile dominio sulla terra rossa romana, puntando a proseguire la sua striscia vincente e a lasciare un segno indelebile anche in questo prestigioso appuntamento.