Un evento inatteso ha interrotto il match tra Luciano Darderi e Pablo Jodar agli Internazionali di tennis di Roma. L'incontro, valido per i quarti di finale e disputato al Foro Italico, è stato sospeso per scarsa visibilità in campo. Al momento della sospensione, nel primo set, il tennista spagnolo Pablo Jodar era in vantaggio per sei giochi a cinque.

La causa diretta dell'interruzione è stata l'invasione del campo da gioco da parte di denso fumo, proveniente dal vicino Stadio Olimpico. Questa coltre ha compromesso la visibilità per i giocatori e ha generato difficoltà al sistema di arbitraggio elettronico, rendendo impossibile la prosecuzione della partita.

Sia Darderi che Jodar sono rimasti in campo, in attesa di indicazioni dagli ufficiali di gara.

Fumo dalla Coppa Italia: l'impatto sul Foro Italico

Il fumo che ha causato l'interruzione del match è stato generato dai fuochi d'artificio accesi allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia di calcio. L'evento si stava svolgendo a poca distanza dal Foro Italico. La visibilità ridotta ha influito drasticamente sia sulle condizioni di gioco sia sul funzionamento della tecnologia di arbitraggio. La partita è stata interrotta sul punteggio di 6-5 e 15-0 per Jodar.

La giornata agli Internazionali di Roma era già stata caratterizzata da imprevisti, con ritardi dovuti alla pioggia. L'interruzione del match tra Darderi e Jodar si è aggiunta a una giornata già complessa.

Il fumo dei fuochi d'artificio, dalla vicina finale di Coppa Italia, ha raggiunto il Foro Italico e ha mandato in tilt il sistema di arbitraggio elettronico.

Gli ufficiali di gara hanno deciso di sospendere temporaneamente l'incontro. L'obiettivo era attendere che le condizioni ambientali tornassero alla normalità e che la visibilità in campo fosse ristabilita, garantendo sicurezza ed equità. I tennisti sono rimasti in campo durante la pausa in attesa di poter riprendere il gioco.