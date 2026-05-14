Luciano Darderi ha compiuto una vera impresa agli Internazionali d'Italia, sconfiggendo lo spagnolo Rafael Jodar in una battaglia epica durata oltre tre ore. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso alla semifinale. Il match, disputato sul Centrale di Roma, si è concluso con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 a favore dell'azzurro, che ora affronterà il norvegese Casper Ruud.

L'incontro è stato segnato da un episodio insolito: una sospensione di circa venti minuti. La causa è stata il fumo denso proveniente dai fuochi d'artificio esplosi allo stadio Olimpico per celebrare la vittoria dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Il fumo ha invaso il campo, costringendo il giudice di sedia a interrompere la partita sul 6-5 per Jodar e 0-15 sul servizio di Darderi. "Non vedo nulla", ha dichiarato l'italiano durante l'interruzione, mentre anche il pubblico e Jodar stesso hanno manifestato difficoltà respiratorie. L'incidente ha temporaneamente compromesso il funzionamento del sistema elettronico di rilevamento delle linee, l'"occhio di falco".

La cronaca del match e la determinazione di Darderi

Dopo la ripresa del gioco, Darderi ha dimostrato grande concentrazione, riuscendo a conquistare il primo set al tie-break. Nel secondo set, l'azzurro si era portato in vantaggio per 3-0, ma ha subito la rimonta dello spagnolo, che ha annullato due match point prima di aggiudicarsi la frazione per 7-5.

Nel set decisivo, Darderi ha preso il largo, approfittando anche dei problemi fisici di Jodar, che ha accusato crampi e ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Il terzo set si è chiuso con un netto 6-0 per l'italiano, che ha così festeggiato una vittoria meritata e sofferta.

La semifinale vedrà ora Darderi opposto a Casper Ruud, in un incontro che promette grande spettacolo e che potrebbe avvicinare ulteriormente il sogno di una finale tutta italiana.

Internazionali d'Italia: record di presenze e notizie dal torneo

Gli Internazionali d'Italia stanno registrando un'edizione da record: sono stati venduti 397.915 biglietti, superando il totale complessivo dell'anno precedente. La soglia delle quattrocentomila presenze paganti è ormai prossima, un traguardo simbolico evidenziato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Sul fronte sportivo, si segnala purtroppo l'infortunio di Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi per una lesione muscolare che lo terrà lontano dai prossimi tornei.

Il torneo prosegue dunque con grande entusiasmo, alimentando la speranza, per i tifosi italiani, di vedere un altro tennista azzurro raggiungere la finale.