Mattia Furlani ha inaugurato la sua stagione outdoor con una prestazione di altissimo livello, siglando un nuovo record personale nel salto in lungo. L'atleta italiano, classe 2005, ha raggiunto la misura di 8.43 metri durante la prima tappa della Diamond League a Keqiao, in Cina, dominando la competizione. Sebbene questa specifica gara non contribuisca alla classifica generale del prestigioso circuito, il risultato di Furlani ha immediatamente catturato l'attenzione internazionale.

Il balzo di 8.43 metri non è solo un primato personale per Furlani, ma si posiziona anche come la seconda miglior prestazione italiana di sempre, eguagliando il leggendario salto di Giovanni Evangelisti del 1987.

L'impresa lo avvicina inoltre a soli quattro centimetri dal record nazionale detenuto da Andrew Howe, che resiste dal 2007 con 8.47 metri. Questo primato è ora un obiettivo esplicito per il giovane talento azzurro.

Al termine della gara, un entusiasta Furlani ha dichiarato: “È solo l'inizio ed è il miglior modo per cominciare la stagione all'aperto. Sono davvero felice per la misura, anche perché oggi non mi sentivo al meglio dopo il lungo viaggio verso la Cina. Mi sono concentrato sui dettagli tecnici e credo di poter fare ancora meglio nelle prossime gare: sabato prossimo a Xiamen e soprattutto il 4 giugno al Golden Gala con tutto il pubblico dello stadio Olimpico che farà il tifo per me. Dopo due anni splendidi, ho ancora voglia di prendermi soddisfazioni”.

Le sue parole riflettono una grande determinazione e fiducia nelle sue capacità future.

La gara di Furlani: tra nulli e salti vincenti

La competizione di Keqiao ha visto Mattia Furlani affrontare una serie di salti tecnicamente impegnativi. Nonostante quattro nulli, l'atleta ha dimostrato la sua superiorità con due tentativi validi che gli avrebbero garantito la vittoria. Oltre all'eccezionale 8.43 metri, Furlani ha registrato un altro salto significativo al quinto tentativo, misurato a 8.09 metri. Questa misura si è rivelata superiore a quella del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha conquistato il secondo posto con 8.07 metri. Il podio è stato completato dall’uzbeko Anvar Anvarov, classificatosi terzo con 8.01 metri.

Le altre sfide della Diamond League in Cina

Nella stessa tappa della Diamond League, l'attenzione si è rivolta anche ad altre discipline. Nel salto in lungo femminile, Larissa Iapichino ha ottenuto il quinto posto con un salto di 6.69 metri, lasciando dieci centimetri sull’asse di battuta. La vittoria è andata alla statunitense Monae’ Nichols, che ha prevalso con una misura di 6.89 metri. La giornata ha visto anche tentativi falliti di stabilire nuovi record mondiali: Armand Duplantis non è riuscito a superare l'asticella a 6.32 metri nel salto con l’asta dopo tre tentativi, mentre la keniana Faith Kipyegon non ha raggiunto il primato nei 5000 metri.

Prospettive future per il talento azzurro

La prestazione di Mattia Furlani con 8.43 metri non è solo un trionfo personale, ma si afferma anche come la miglior prestazione mondiale all’aperto del 2026 fino a questo momento.

Il salto, eseguito con precisione al secondo tentativo, sottolinea la costante crescita del giovane atleta italiano. Con il record nazionale di Andrew Howe (8.47 metri, stabilito nel 2007) ora chiaramente nel suo mirino, la stagione outdoor di Furlani si preannuncia ricca di aspettative. I prossimi appuntamenti cruciali includono la tappa di Xiamen e, in particolare, il Golden Gala di Roma, dove Furlani potrà contare sul caloroso sostegno del pubblico di casa, un fattore che potrebbe spingerlo verso ulteriori successi e, forse, verso il tanto agognato primato italiano.