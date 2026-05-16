Jhonatan Narvaez ha regalato alla UAE Team Emirates il terzo successo nelle prime otto tappe del Giro d’Italia, trionfando in solitaria sul traguardo di Fermo. La sua vittoria è maturata da una fuga iniziata a circa 75 chilometri dall'arrivo. La corsa, partita da Chieti, ha visto i big della classifica generale rimanere compatti, con Jay Hindley e Jonas Vingegaard che hanno guadagnato solo due secondi sui diretti avversari.

La fuga decisiva è partita su un cavalcavia, a 75 chilometri dal traguardo, quando Narvaez e Mikkel Bjerg (UAE) si sono staccati insieme ad Andreas Leknessund (Uno‑X).

Il gruppo si è frammentato, con Vingegaard e Pellizzari attardati. La Visma ha limitato i danni, riportandosi davanti. Il terzetto ha collaborato fino a 10 chilometri dall'arrivo, dove Narvaez ha attaccato, respingendo la replica di Leknessund e involandosi in solitaria verso la vittoria.

Dinamiche tra i big

Nelle retrovie, la maglia rosa Afonso Eulalio ha tentato una reazione a un chilometro dalla fine, senza riuscire a staccare nessuno. Poco prima dell’ultima curva, Hindley ha accelerato, seguito da Vingegaard, mentre Pellizzari ha mostrato segni di difficoltà. Il distacco finale tra i principali contendenti è stato di soli due secondi, un margine che, seppur minimo, potrebbe avere un impatto psicologico sulle squadre coinvolte.

Il trionfo di Narvaez e la UAE

Narvaez ha definito la sua vittoria "ottima", sottolineando l'importanza di non arrendersi mai. Ha raccontato di aver sofferto, dopo un inizio con vento contrario e velocità folle, durissimo per lui che pesa solo 60 chili. Questo successo rappresenta il terzo trionfo per la UAE Team Emirates in questo Giro, dopo le vittorie di Narvaez a Cosenza e di Igor Arrieta nella tappa precedente. La vittoria odierna conferma la capacità della squadra di reagire alle avversità, nonostante gli abbandoni di corridori chiave. Narvaez, con questa affermazione, ribadisce il suo valore e la sua determinazione, consolidando la posizione della sua squadra tra le protagoniste del Giro.

I successi della UAE al Giro

In sole otto tappe del Giro d’Italia 2026, la UAE Team Emirates ha già collezionato tre vittorie, grazie a due successi di Jhonatan Narvaez e uno di Igor Arrieta. La squadra continua a capitalizzare le occasioni, dimostrando una strategia efficace di attacco e resistenza, e confermando la propria forza nonostante le difficoltà iniziali.