Lionel Messi ha destato apprensione a meno di tre settimane dall'inizio del Mondiale 2026, lasciando il campo al 73° minuto della partita di MLS tra Inter Miami e Philadelphia Union. La stella argentina, 38 anni, si è toccata la gamba sinistra, richiedendo la sostituzione.

Durante l'incontro, che ha visto la squadra della Florida imporsi per 6-4, Messi aveva già dimostrato la sua influenza fornendo due assist a German Berterame, rispettivamente al 13° e al 42° minuto. Nonostante il suo contributo decisivo alla vittoria, la sua uscita dal campo ha immediatamente sollevato preoccupazioni.

Secondo i video diffusi sui social media, Messi è uscito dal terreno di gioco camminando autonomamente verso il tunnel, sebbene il motivo esatto della sua uscita non sia stato ancora ufficialmente comunicato.

Il Contesto del Mondiale 2026

L'episodio assume particolare rilevanza in vista dei Mondiali del 2026, che prenderanno il via l'11 giugno e si concluderanno il 19 luglio. Il torneo, co-organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, vedrà l'Argentina impegnata a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. La sostituzione di Messi, a così breve distanza dall'inizio della competizione, amplifica l'incertezza sulle sue condizioni fisiche e sul suo potenziale impatto sulla nazionale.

Dettagli sull'infortunio e le prossime tappe

Un resoconto indipendente indica che Messi avrebbe avvertito un fastidio alla coscia sinistra, specificamente nella zona degli ischiocrurali. Ha lasciato il campo lentamente, senza necessità di assistenza medica, venendo sostituito dal connazionale Mateo Silvetti. Al momento, non è stato rilasciato alcun referto medico ufficiale né dall'Inter Miami né dalla nazionale argentina. Si attende che Messi venga sottoposto a esami approfonditi nelle prossime ore per determinare l'entità del problema e valutare le ripercussioni sul suo debutto con l'Argentina al Mondiale.