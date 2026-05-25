L'Italia della pallavolo femminile ha concluso con una brillante vittoria il quadrangolare AIA Aequilibrium Cup Women Elite, disputato nella suggestiva cornice di Genova. Le azzurre hanno superato la Polonia in una finale avvincente e ricca di emozioni, imponendosi con il punteggio di 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11). Un confronto di oltre due ore di gioco ha visto Cambi e compagne dimostrare grande carattere e determinazione, riuscendo ad avere la meglio sulla tenace formazione polacca e mantenendo così intatta la loro striscia positiva di successi.

La partita, estremamente combattuta e giocata punto a punto, ha offerto spettacolo e momenti di grande tensione, con le due squadre che si sono alternate nella conquista dei set. L'Italia ha saputo trovare la giusta concentrazione e la forza necessaria per imporsi nel tie-break decisivo, suggellando una prestazione di alto livello. Un riconoscimento speciale è andato alla centrale Linda Manfredini, premiata come MVP del torneo, a conferma del suo eccellente stato di forma e del ruolo cruciale che ricopre all'interno della nazionale.

Il successo dell'evento e il calore del pubblico genovese

L'evento ha riscosso un notevole successo di pubblico, con circa duemila spettatori che hanno gremito gli spalti, creando un'atmosfera vibrante e di grande sostegno per le azzurre.

Tra le personalità presenti, spiccavano il presidente federale Giuseppe Manfredi e il sindaco Silvia Salis, la cui amministrazione ha fornito un sostegno fondamentale all'organizzazione del torneo. Questo impegno ha permesso di riportare la grande pallavolo internazionale a Genova, un obiettivo di prestigio per la città ligure.

L'Italia ha chiuso la sua tre giorni nel capoluogo ligure con un percorso netto, rimanendo imbattuta e disputando tre test match estremamente utili. Queste sfide hanno rappresentato un'importante occasione per affinare gli schemi di gioco e valutare le condizioni delle atlete in vista dei prossimi e più impegnativi appuntamenti ufficiali.

La formazione iniziale schierata dal commissario tecnico ha visto Cambi in palleggio, Adigwe nel ruolo di opposto, Nervini e Antropova come schiacciatrici, Marchesini e Manfredini al centro, e Fersino come libero.

La solidità di questo gruppo e la capacità di reagire con prontezza nei momenti cruciali della partita contro la Polonia hanno evidenziato la coesione e la qualità tecnica della squadra.

Verso la Volleyball Nations League: obiettivi e prospettive future

Questa prestigiosa vittoria nel torneo di Genova rappresenta un segnale estremamente positivo e un'iniezione di fiducia in vista della prossima Volleyball Nations League. Le azzurre saranno impegnate in una fase cruciale del torneo a Brasilia, dove affronteranno avversarie di calibro internazionale come Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile stesso. Il successo contro la Polonia e la conquista della AIA Aequilibrium Cup Women Elite non solo confermano la costante crescita della squadra, ma sottolineano anche la qualità e il potenziale delle giovani atlete che sono state integrate nel gruppo.

Guidate dall'esperienza di Cambi e trascinate dalle prestazioni brillanti di Manfredini, le azzurre si preparano ora ad affrontare le prossime sfide internazionali con una rinnovata consapevolezza dei propri mezzi e con l'obiettivo di continuare a stupire sul palcoscenico mondiale della pallavolo.