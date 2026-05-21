Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha categoricamente escluso l'ipotesi del ritiro, dichiarando la sua intenzione di proseguire la carriera agonistica per diversi anni. Il pilota britannico, attualmente sotto contratto con la Scuderia Ferrari, ha confermato la sua presenza nel team di Maranello anche per la stagione 2027, ribadendo la ferma volontà di prolungare la sua avventura nel massimo campionato automobilistico.

Hamilton, che ha iniziato la sua esperienza con la Ferrari all'inizio del 2025 dopo un lungo e glorioso percorso in Mercedes, si trova ora a metà della sua seconda annata con la Rossa.

Il quarantunenne campione ha affermato con chiarezza: "Sono ancora sotto contratto con la Ferrari per il 2027 e ho intenzione di restare qui per un po' di tempo". Queste dichiarazioni rafforzano la sua determinazione a continuare a competere ai massimi livelli in Formula 1, puntando a nuovi successi con la storica squadra italiana.

Un futuro esteso con la Scuderia

Il contratto di Hamilton con la Ferrari include un'opzione che potrebbe consentirgli di estendere la sua permanenza oltre il 2027, permettendogli potenzialmente di gareggiare fino all'età di 43 anni. Questa clausola rappresenta un significativo segnale di fiducia reciproca tra il pilota e la scuderia. Il team principal Fred Vasseur ha evidenziato come Hamilton, nonostante le occasionali delusioni post-gara, mantenga un atteggiamento costruttivo e motivazionale all'interno del team, collaborando attivamente con gli ingegneri per ottimizzare le prestazioni della vettura e infondere energia positiva.

Le sfide e le prospettive future

L'evoluzione della situazione nei prossimi anni sarà cruciale, in particolare in vista dei significativi cambiamenti regolamentari previsti per il 2026. La continuità della carriera di Hamilton in Formula 1 potrebbe dipendere dalla capacità della Ferrari di adattarsi efficacemente alle nuove normative e di mantenere un livello di competitività elevato. Per il momento, tuttavia, il campione britannico si mostra risoluto a proseguire la sua straordinaria avventura nel Circus, con l'ambizione di arricchire ulteriormente la sua già leggendaria carriera.