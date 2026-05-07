Il match tra Ugo Humbert e Vit Kopriva, valido per i trentaduesimi di finale dell'ATP di Roma, è in programma venerdì 8 maggio alle 09:00 sui campi in terra battuta del Foro Italico. La sfida mette in palio l'accesso al turno successivo di uno dei tornei più prestigiosi della stagione sul rosso, un Masters 1000 cruciale in vista del Roland Garros.

Kopriva favorito sulla terra rossa romana

Le quote dei principali bookmaker indicano Vit Kopriva come favorito. 10Bet quota il successo del ceco a 1.57, mentre Betfair lo propone a 1.67. La vittoria di Ugo Humbert è offerta rispettivamente a 2.30 e 2.25.

Questa tendenza riflette le difficoltà che il francese potrebbe incontrare contro un avversario solido e a suo agio negli scambi prolungati da fondo campo.

Kopriva solido, Humbert alla ricerca di continuità

Vit Kopriva arriva da una prestazione convincente nel primo turno contro Fabian Marozsan, battuto con un doppio 6-3. Il ceco ha messo a segno il 61% di prime di servizio, ottenendo l'84% dei punti. Il bilancio tra vincenti (13) ed errori non forzati (13) è in equilibrio. In risposta, Kopriva ha convertito 5 delle 11 palle break (45%) e vinto il 49% dei punti in risposta.

Ugo Humbert, reduce da una sconfitta al doppio tie-break contro Terence Atmane a Madrid, mostra un gioco potente ma incostante.

Ha messo a segno 9 ace ma anche 5 doppi falli e 49 errori non forzati a fronte di 33 vincenti. La sua prima di servizio (52%) lo ha costretto a giocare molti punti sulla seconda, dove ha vinto il 50% degli scambi. Nonostante abbia salvato 8 palle break su 10, ha convertito solo 2 delle 7 opportunità. Questa tendenza al rischio rischia di essere un'arma a doppio taglio sulla terra rossa, che premia la pazienza.

Primo incrocio nel circuito maggiore

Ugo Humbert occupa la posizione numero 33 del ranking ATP con 1280 punti, mentre Vit Kopriva è numero 55 con 896 punti. Entrambi mostrano un trend di crescita. Questo incontro segna il primo confronto diretto tra i due giocatori, rendendo il match imprevedibile. Humbert dovrà trovare maggiore continuità per scardinare le difese avversarie, mentre Kopriva parte con le credenziali giuste per avanzare nel torneo grazie alla sua solidità sulla terra battuta.