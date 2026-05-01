Matteo Berrettini si è arreso nei quarti di finale del Sardegna Open, il prestigioso torneo di tennis in corso a Cagliari. L'azzurro è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz al termine di una battaglia intensa e combattuta, conclusasi al terzo set con il punteggio di 6-4, 3-6, 4-6 a favore di Hurkacz, che ha dimostrato una notevole solidità nei momenti cruciali dell'incontro.

L'inizio del match aveva visto un Berrettini determinato e in grande forma. L'italiano si era aggiudicato il primo parziale grazie a un break decisivo ottenuto nel terzo game, mettendo in mostra un tennis efficace, caratterizzato da un servizio potente e un dritto incisivo che ha messo in seria difficoltà l'avversario.

Tuttavia, la reazione di Hurkacz non si è fatta attendere. Nel secondo set, il polacco ha elevato significativamente il proprio livello di gioco, rivelandosi impeccabile al servizio e chiudendo il parziale con un netto 6-3.

Il terzo e decisivo set ha visto un momento chiave nel terzo game, quando Berrettini ha subito un break. Questo vantaggio è stato sufficiente per Hurkacz, che ha saputo amministrare con maestria il proprio margine fino alla fine dell'incontro, assicurandosi così l'accesso alle semifinali del torneo. La sua prestazione ha confermato la sua abilità nel gestire la pressione e capitalizzare le opportunità.

Hurkacz in semifinale, derby italiano nell'altra sfida

Con questa importante vittoria, Hubert Hurkacz si prepara ora ad affrontare Roman Andres Burruchaga in una delle due semifinali del Sardegna Open.

L'altra sfida per un posto in finale vedrà invece protagonisti due tennisti italiani: Matteo Arnaldi e Gianluca Cadenasso, promettendo un confronto avvincente e ricco di emozioni per il pubblico di casa. Il torneo di Cagliari continua così a offrire incontri di alto livello, con diversi protagonisti del circuito internazionale che si contendono il titolo.

Il percorso dei protagonisti a Cagliari

Nei turni precedenti che hanno condotto a questo attesissimo quarto di finale, Matteo Berrettini aveva impressionato superando il favorito Mariano Navone con un convincente 7-5, 6-3. In quell'occasione, l'azzurro aveva mostrato una percentuale altissima di punti vinti con la prima di servizio, evidenziando una grande efficacia.

Dal canto suo, Hubert Hurkacz aveva dominato il suo incontro contro Emilio Nava, mettendo a segno ben 12 ace e vantando una percentuale di punti vinti al servizio superiore all'80%, a dimostrazione della sua potenza e precisione.

Il confronto tra Berrettini e Hurkacz era particolarmente atteso, anche in virtù del bilancio favorevole all'italiano nei precedenti scontri diretti. Nonostante ciò, questa volta è stato il tennista polacco a imporsi, confermando la sua notevole solidità e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave del match, proseguendo il suo cammino nel torneo con grande determinazione.