La ginnasta Sofia Raffaeli ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale alla palla e si è classificata al terzo posto provvisorio nel concorso generale (all-around) all’European Cup di ginnastica ritmica, in corso a Baku presso la Milli Gimnastika Arenasi.

La finale alla palla: argento per Raffaeli

Nella finale alla palla, la ginnasta marchigiana, allenata da Amina Zaripova, ha registrato 28,00 punti, conquistando l'argento. L'oro è andato alla russa Arina Kovshova (28,600). La russa Mariia Borisova (27,500) è stata esclusa dal podio per la regola dei passaporti singoli, lasciando il bronzo alla cipriota Vera Tugolukova (27,250).

Classifica provvisoria dell'all-around

Con 27,750 punti al cerchio, Raffaeli si è posizionata al terzo posto provvisorio nell'all-around. Guida l'ucraina Taisiia Onofriichuk (30,150 al cerchio, totale 57,250), seguita dalla Kovshova (totale 57,00). L'altra italiana, Tara Dragas, sesta alla palla (26,850), ha ottenuto 27,950 al cerchio, come la bielorussa Darya Viarenich, ma è stata superata per l'esecuzione (7,700 contro 7,550). Con 54,800 totali, Dragas è quinta provvisoria su 52 partecipanti, dietro alle leader e alla Tugolukova (54,900).

Il "Cross Battle" e le prospettive future

Le sedici migliori atlete si sfideranno domenica nel “Cross Battle” per il titolo. L'evento sarà trasmesso in diretta su SportFace e Prime Video, con il commento di Marta Pagnini e Alice Benassi.

Raffaeli, "regina del 2025", è tra le principali favorite per la vittoria finale.

Precedenti successi di Sofia Raffaeli

In una precedente tappa di Coppa del Mondo a Baku, Sofia Raffaeli aveva già conquistato due medaglie d’argento (palla e nastro), dietro all'olimpionica Darja Varfolomeev. In quell'occasione, aveva anche sfiorato il podio al cerchio per soli due decimi, confermando la sua costante presenza ai vertici della disciplina.