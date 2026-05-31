Il giovane tennista spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero ventisette e diciannovenne, ha firmato una straordinaria rimonta per accedere ai quarti di finale del Roland Garros. Sul campo parigino, Jodar ha eliminato il connazionale Pablo Carreño Busta dopo cinque set, recuperando da due set di svantaggio. Il punteggio finale è stato 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, al termine di tre ore e quarantadue minuti di gioco.

Questa vittoria rappresenta un traguardo storico per Jodar, che raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam, al suo secondo tentativo nel tabellone principale.

Il match, disputato domenica pomeriggio, ha visto il giovane spagnolo ribaltare una situazione complessa contro un avversario esperto come il trentaquattrenne Carreño Busta, protagonista di una delle storie di ritorno più significative del torneo maschile.

Jodar nella storia del Roland Garros

Con questo successo, Rafael Jodar diventa il quinto uomo dal 2000 a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros al debutto nel tabellone principale del torneo. Prima di lui, ci erano riusciti Martin Verkerk (2003), Rafael Nadal (2005), Jannik Sinner (2020) e Holger Rune (2022). Complessivamente, sono tredici i giocatori che hanno raggiunto questo traguardo nell’era Open.

Il percorso di Jodar sulla terra rossa parigina si arricchisce così di un nuovo capitolo importante.

La vittoria su Carreño Busta è anche il suo diciannovesimo successo stagionale su questa superficie, confermando la crescita e la solidità del giovane spagnolo nei tornei più prestigiosi.

Prossimo ostacolo: Alexander Zverev

Il cammino di Jodar a Parigi proseguirà ora con una sfida di alto livello. Nei quarti di finale, il giovane spagnolo affronterà Alexander Zverev, la seconda testa di serie del torneo. L’incontro si preannuncia particolarmente interessante, con Jodar che proverà a sfruttare l’entusiasmo e la fiducia acquisiti per continuare la sua corsa sorprendente in uno Slam che, quest’anno, vedrà sicuramente un finalista inedito tra gli uomini.

Il risultato ottenuto da Jodar conferma il suo status di giovane in rapida ascesa nel panorama internazionale e lo proietta tra i protagonisti più attesi della seconda settimana del Roland Garros.