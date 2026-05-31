Alexander Zverev ha confermato le aspettative, assicurandosi un posto nei quarti di finale del Roland Garros dopo aver superato Jesper De Jong in tre set. Il tennista tedesco, attuale numero tre del ranking ATP e seconda testa di serie del prestigioso torneo parigino, si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1, dimostrando solidità e determinazione sul campo.

Il Percorso di Zverev nel Match

L'incontro, disputato sul Court Philippe-Chatrier e durato due ore e quattordici minuti, ha visto Zverev affrontare un avvio tutt'altro che semplice. Lo stesso atleta ha ammesso le difficoltà iniziali: “All’inizio è stato un po’ difficile, ma una volta trovato il ritmo mi sono sentito molto a mio agio in campo”.

Nonostante uno svantaggio iniziale di 0-3 nel primo parziale, il tedesco ha saputo reagire con prontezza, recuperando il break e portando il set al tie-break, dove ha dominato vincendo sette punti consecutivi. Questo momento chiave ha segnato una svolta, permettendogli di prendere il controllo del match e di chiudere i successivi due set con autorità.

Questa vittoria segna per Zverev il sesto accesso consecutivo ai quarti di finale del Roland Garros, un traguardo che sottolinea la sua costante presenza ai vertici del tennis mondiale su terra battuta. Si tratta inoltre dell'ottavo quarto di finale in carriera in uno Slam, a conferma della sua esperienza e della sua capacità di raggiungere le fasi cruciali dei tornei maggiori.

Il Prossimo Avversario: Rafael Jodar

Nel prossimo turno, il cammino di Alexander Zverev incrocerà quello del giovane spagnolo Rafael Jodar. Il 19enne, numero ventinove del ranking mondiale, ha conquistato l'accesso ai quarti con una rimonta memorabile contro Pablo Carreño Busta, recuperando da uno svantaggio di due set a zero e imponendosi con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. La sfida tra Zverev e Jodar promette quindi scintille, con in palio un ambito posto in semifinale.