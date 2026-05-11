Il Milan subisce un inatteso crollo casalingo contro l’Atalanta, perdendo 3-2 in una serata di profonda contestazione a San Siro. I fischi del pubblico hanno preso di mira in particolare l’amministratore delegato Giorgio Furlani, invitato dagli spalti ad allontanarsi. Questa sconfitta riapre clamorosamente la corsa alla Champions League, mentre la Roma compie una rimonta eroica a Parma, mantenendo vivo il proprio sogno europeo. Contestualmente, il Como festeggia la sua prima storica qualificazione alle coppe europee, un traguardo di grande rilievo.

Il Milan affonda e la contestazione a San Siro

A sole due giornate dalla fine del campionato di Serie A, il Milan incassa una pesante sconfitta interna. L’Atalanta si impone per 3-2 grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori, con i rossoneri che provano a rientrare in partita nel finale con Pavlovic e Nkunku, quest'ultimo su calcio di rigore. La prestazione è stata tra le peggiori della stagione, e la delusione del pubblico si è manifestata con sonori fischi che, pur non risparmiando la squadra, hanno avuto un destinatario preciso nell’AD Giorgio Furlani, la cui posizione è stata apertamente messa in discussione dagli spalti.

La Roma, una rimonta da brividi a Parma

La Roma è protagonista di una gara intensa e ricca di colpi di scena contro il Parma, riuscendo a ribaltare il risultato nel concitato finale.

Dopo un primo tempo in cui Soulè colpisce un palo, la ripresa si apre con il pareggio di Strefezza e un gol di Pellegrino annullato per fuorigioco. Il Parma riesce poi a portarsi in vantaggio con Keita. Tuttavia, la Roma non si arrende: nel finale, l’ingresso di Rench si rivela decisivo, con il giocatore che agguanta il pari e poi procura un rigore, trasformato da Malen su assist di Dybala. Grazie a questa vittoria in extremis, la Roma può continuare a credere nel suo sogno Champions.

Como: la prima volta in Europa

Grande festa per il Como, che vince a Verona con un gol di Douvikas e conquista per la prima volta nella sua storia un posto nelle coppe europee. I lombardi non possono più essere raggiunti dall’Atalanta e ora attendono di conoscere quale competizione disputeranno.

In caso di un difficile quarto posto, si tratterebbe della Champions League; con il quinto o sesto posto, l’Europa League; mentre il settimo posto garantirebbe la Conference League. Un traguardo significativo per il club.

Altri verdetti e la volata salvezza

Altri importanti verdetti sono giunti dal campo. La Fiorentina ottiene una sofferta salvezza pareggiando con il Genoa, in una partita accompagnata dai fischi del Franchi. La Juventus, dal canto suo, ha battuto il Lecce grazie a un gol lampo di Vlahovic. In coda alla classifica, la Cremonese ha travolto il Pisa, portandosi a un solo punto dal Lecce e riaccendendo la volata salvezza. Saranno gli ultimi 180 minuti di campionato a definire gli ultimi destini.