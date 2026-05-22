Il pugilato italiano piange la scomparsa di Francesco De Piccoli, il leggendario pugile che conquistò il primo oro olimpico per l'Italia nella categoria dei pesi massimi. L'atleta veneziano, noto a tutti come il 'Gigante buono', si è spento all'età di ottantanove anni, lasciando un'eredità indelebile nel mondo dello sport nazionale. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla Federazione Pugilistica Italiana, che ha ricordato con profondo rispetto la figura di un campione che ha segnato un'epoca.

Nato a Venezia, De Piccoli raggiunse l'apice della sua gloriosa carriera alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove si impose con determinazione e talento nella prestigiosa categoria dei pesi massimi.

Quella vittoria non fu solo un trionfo personale, ma un momento storico per il pugilato italiano, poiché rappresentò la prima volta che un atleta azzurro saliva sul gradino più alto del podio in questa divisione. Per gli appassionati di boxe, il suo soprannome, il 'Gigante buono', non era solo un riferimento alla sua imponente statura fisica, ma anche un tributo al suo carattere leale e alla sua sportività esemplare fuori dal ring. La Federazione Pugilistica Italiana ha voluto omaggiare il campione con un messaggio toccante: 'Continuerai per sempre a boxare nei nostri cuori'.

Il cordoglio del movimento pugilistico

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D'Ambrosi, ha espresso il profondo cordoglio dell'intero movimento pugilistico nazionale per la perdita di una tale icona.

In segno di rispetto e per onorare la memoria di De Piccoli, è stato ufficialmente disposto un minuto di silenzio. Questo solenne tributo sarà osservato prima di tutte le manifestazioni pugilistiche in programma nel prossimo fine settimana su tutto il territorio italiano. Tale gesto vuole sottolineare non solo il suo inestimabile valore sportivo, ma anche l'importanza del suo esempio umano, che ha saputo ispirare intere generazioni di atleti e appassionati di boxe.

Un’eredità che va oltre il ring

La scomparsa di Francesco De Piccoli lascia un vuoto significativo nel panorama della boxe italiana, ma la sua figura e i suoi insegnamenti rimarranno un faro. Il suo percorso, caratterizzato da instancabile determinazione, incrollabile correttezza e autentica passione per lo sport, continua a essere un punto di riferimento fondamentale per chiunque si avvicini al pugilato.

Il soprannome di 'Gigante buono' lo accompagna anche nel ricordo collettivo, divenendo il simbolo di una carriera vissuta con umiltà, dedizione e un profondo rispetto per l'avversario. Il minuto di silenzio che sarà osservato nelle arene di tutta Italia rappresenta un tributo sentito e unanime da parte di un intero movimento che oggi si stringe con commozione attorno alla memoria di uno dei suoi più grandi e amati protagonisti.