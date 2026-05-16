Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del doppio agli Internazionali d’Italia. La coppia italiana si è imposta in semifinale contro Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6, ottenendo il pass per l’atto conclusivo.

La partita, disputata sul campo centrale del Foro Italico, ha visto gli azzurri aggiudicarsi il primo set al tie-break. Nonostante la reazione di Harrison e Skupski nel secondo parziale, Bolelli e Vavassori hanno dimostrato lucidità e freddezza, chiudendo l’incontro e lottando per il titolo.

Il percorso verso la finale

Il cammino di Bolelli e Vavassori nel torneo è stato caratterizzato da prestazioni solide. La coppia azzurra, già protagonista di una stagione positiva, si è distinta per la gestione della pressione e l’affiatamento. In finale, affronteranno Granollers e Zeballos, una delle coppie più esperte e competitive del circuito.

La presenza di Bolelli e Vavassori in finale è un risultato di rilievo per il tennis italiano, confermando la crescita del movimento nel doppio maschile.

Precedenti e prospettive

Prima di accedere alle semifinali, Bolelli e Vavassori avevano superato la testa di serie numero uno, Harri Heliovaara e Henry Patten (7-5, 7-6(4)). La coppia azzurra, testa di serie numero sette, aveva già vinto contro Heliovaara e Patten nella finale del Masters 1000 di Miami, dimostrando di competere ai massimi livelli.

Il risultato agli Internazionali d’Italia si inserisce in una stagione positiva per Bolelli e Vavassori, che puntano al loro secondo titolo Masters 1000. La finale contro Granollers e Zeballos sarà un nuovo banco di prova per la coppia italiana.