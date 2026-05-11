Le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini hanno brillantemente conquistato l’accesso al turno successivo del prestigioso torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia, imponendosi con autorità nel derby tutto azzurro contro la coppia formata da Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. La sfida, disputata sui campi in terra rossa di Roma, si è conclusa in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, dopo un’ora e venticinque minuti di gioco intenso, a testimonianza della consolidata solidità e dell’eccellente affiatamento della coppia italiana, tra le più attese della competizione.

Errani e Paolini, considerate tra le formazioni favorite per il titolo, hanno dimostrato grande esperienza e lucidità nel gestire i momenti chiave del match, mostrando un gioco efficace e ben orchestrato. Ora, un nuovo e impegnativo ostacolo le attende nel prossimo turno: dovranno affrontare la forte coppia ceca composta da Noskova e Valentova, in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e ricco di spunti tecnici e spettacolari.

Il debutto di Vittoria Paganetti e il percorso delle giovani azzurre

Per Gaia Maduzzi e la giovanissima Vittoria Paganetti, l’incontro contro le esperte Errani e Paolini ha rappresentato un’occasione di grande rilevanza e un banco di prova significativo.

Paganetti, classe 2006, ha fatto il suo atteso debutto nel tabellone principale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, coronando una stagione 2025 di notevole crescita e affermazione. In quell’anno, la talentuosa tennista ha compiuto una rapida scalata nelle classifiche mondiali, passando dall’ottocentesima posizione al numero 399 del ranking. Cresciuta sportivamente sui campi del Circolo Tennis Bari e attualmente impegnata negli allenamenti presso il Salento Tennis Center di Lecce, Paganetti vanta già nel suo giovane palmarès ben cinque titoli Under 18 e due successi nel circuito professionistico, a dimostrazione del suo precoce talento e della sua ferrea determinazione nel mondo del tennis.

Nonostante l’esito della sconfitta, affrontare una delle coppie più forti e titolate del circuito rappresenta per Maduzzi e Paganetti un’esperienza di apprendimento estremamente preziosa, fondamentale per il loro continuo percorso di sviluppo e affermazione nel panorama del tennis internazionale.

Successo nel doppio maschile per Bolelli e Vavassori, avanti con determinazione

Anche nel tabellone maschile, il tennis italiano ha festeggiato un’importante vittoria. La coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha conquistato un successo sofferto ma pienamente meritato contro la formazione composta dall’indiano Yuki Bhambri e dall’australiano Michael Venus. Dopo aver ceduto il primo set con il punteggio di 2-6, i due azzurri hanno saputo reagire con grande determinazione e carattere, aggiudicandosi il secondo set 6-3 e imponendosi poi al decisivo super tie-break per 10-8, dimostrando nervi saldi nei momenti cruciali.

Il prossimo turno li vedrà opposti alla coppia composta dallo svedese Andre Goransson e dall’americano Evan King, in un altro incontro che si preannuncia combattuto.

Questi significativi successi delle coppie italiane confermano l’ottima condizione e il buon momento del tennis azzurro nel prestigioso torneo romano, sia in ambito femminile che maschile, e alimentano concretamente le speranze di vedere i colori italiani protagonisti anche nelle fasi più avanzate e decisive della competizione.