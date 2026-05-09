Una giornata speciale per Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia: il tennista romano ha superato il francese Terence Atmane in due set, assicurandosi l'accesso al turno successivo del prestigioso torneo. Al termine dell'incontro, Cobolli ha espresso con entusiasmo le sue emozioni per l'atmosfera unica che si vive sui campi di Roma, sottolineando l'importanza di giocare davanti al pubblico di casa.

"Sogno questa atmosfera tutti i giorni dell'anno: noi italiani vogliamo arrivare tutti qui carichi e fare bene, il pubblico ti ama, ci dà una grande spinta, vogliamo giocare il nostro miglior tennis davanti a loro, che si meritano di avere tanti italiani durante l'anno", ha dichiarato Cobolli, evidenziando il profondo legame con i tifosi presenti sugli spalti.

L'emozione dei cori e il sogno del Pietrangeli

Durante la partita, Cobolli ha anche commentato i cori uditi dallo Stadio Olimpico, percepibili distintamente nel corso del primo set. "Li ho sentiti ma lo stadio è bello per questo. Sono i cori della squadra di casa e di quella ospite, è giusto così. Io sono della Roma, ma non vedo cosa più bella di tifare per la propria squadra e cantare l'inno", ha affermato il tennista, dimostrando grande sportività e un forte attaccamento alla sua città.

Interrogato sulla sua preferenza per i campi nei prossimi turni, Cobolli non ha esitato: "Il mio più grande sogno è giocare sul Pietrangeli. Ma non ho pretese, non ho richieste, sono sicuro che il torneo farà il meglio per me e quindi sono pronto a giocare su tutti i campi e a qualsiasi condizione."

Il cammino di Cobolli e i precedenti con Atmane

L'incontro tra Cobolli e Atmane si è svolto come terzo match della sessione diurna sulla BNP Paribas Arena, con inizio intorno alle 14:30.

Cobolli arrivava a questo appuntamento dopo aver beneficiato di un bye al primo turno e forte della recente esperienza nei quarti di finale a Madrid, dove era stato eliminato da Alexander Zverev. Atmane, dal canto suo, aveva superato il primo turno battendo il belga Zizou Bergs. I due tennisti avevano già incrociato le racchette in due precedenti occasioni, con un bilancio in perfetta parità (una vittoria a testa); nell'ultimo confronto, agli ottavi dell'ATP di Dallas, era stato Cobolli a trionfare in due set.

La sfida agli Internazionali d'Italia è stata trasmessa in diretta sui canali SkySport e in streaming tramite le piattaforme SkyGo e NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le gesta del giovane talento italiano. L'atmosfera vibrante di Roma, il caloroso sostegno del pubblico e la determinazione di Cobolli costituiscono un mix promettente per i prossimi turni del torneo.