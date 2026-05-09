Jannik Sinner ha inaugurato la sua avventura agli Internazionali d'Italia con una vittoria autorevole, superando Sebastian Ofner nel secondo turno del prestigioso torneo romano. L'altoatesino, attuale numero uno del mondo, si è imposto sull'austriaco con il punteggio di 6-3 6-4, dimostrando grande solidità e determinazione di fronte al caloroso pubblico del Foro Italico.

La sfida si è svolta sul Campo Centrale, gremito di tifosi, dove Sinner ha gestito con maestria ogni fase del match, senza mai concedere una palla break all'avversario. Il primo set è stato indirizzato grazie a un break decisivo nel quarto gioco.

Nel secondo parziale, l'azzurro ha subito strappato il servizio a Ofner, mantenendo poi il vantaggio fino alla conclusione. Nonostante due interruzioni del gioco per emergenze mediche tra il pubblico, la concentrazione di Sinner è rimasta immutata.

Un esordio convincente e un sogno da coltivare

Al termine dell'incontro, Sinner ha condiviso la sua soddisfazione per il ritorno nella capitale: "È una sensazione incredibile essere di nuovo qui. Nel primo match la cosa più importante è non perdere, poi il livello arriverà giorno dopo giorno. Sono molto felice di essere qui, è sempre stato un torneo speciale per me. Ogni anno, quando torno, rifletto sull'anno passato. Tante cose possono cambiare in un anno.

Sono felice e vediamo cosa succederà nel prossimo turno". L'altoatesino ha poi aggiunto: "Ogni situazione, ogni settimana, ogni torneo è molto diversa. Cerco di entrare di nuovo in un buon ritmo di partite, anche se ho giocato molto negli ultimi mesi".

Con questa vittoria, Sinner attende ora di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik. Il pubblico romano, entusiasta, sogna insieme a lui di interrompere una lunga attesa: l'ultimo italiano a trionfare agli Internazionali d'Italia fu Adriano Panatta nel lontano 1976.

Record e ambizioni di Sinner a Roma

Il successo contro Ofner non fa che confermare il momento straordinario che sta vivendo Sinner.

Il campione non perde un incontro dal torneo di Doha e ha inanellato una serie impressionante di ventiquattro vittorie consecutive nei Masters 1000. In questa stagione, l'altoatesino ha già conquistato quattro titoli e si è imposto in ben cinque Masters 1000 di fila, un risultato senza precedenti per un tennista italiano. La sua striscia di successi nei tornei di questa categoria è salita a ventinove, eguagliando il record di Roger Federer e avvicinandosi a quello assoluto di Novak Djokovic, fissato a trentuno.

Sinner si conferma così uno dei protagonisti più attesi del circuito, con l'obiettivo dichiarato di aggiungere il torneo di Roma al suo già ricco palmarès. Questo traguardo gli permetterebbe di diventare il secondo giocatore della storia a vincere tutti e nove i Masters 1000, un'impresa finora riuscita solo a Novak Djokovic.

La solidità dimostrata contro Ofner, con l'82% di punti vinti con la prima di servizio e solamente sedici errori non forzati, rafforza ulteriormente la candidatura di Sinner come chiaro favorito per il titolo.

Il sostegno del pubblico del Foro Italico è palpabile e continua a spingerlo con grande entusiasmo, nella speranza di vedere finalmente un italiano tornare sul gradino più alto del podio dopo cinquant'anni di attesa.