Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo WTA, ha svelato sui social la nuova divisa Nike per il Roland Garros 2026. La tennista bielorussa, finalista dell'edizione 2025 del torneo parigino (persa contro Coco Gauff), ha mostrato in anteprima il suo outfit personalizzato. Il video la ritrae inizialmente con un abito nero, per poi passare a un vestito da tennis rosso e nero, realizzato su misura da Nike. Il completo evidenzia l'importanza del design e il ruolo attivo delle tenniste nelle tendenze stilistiche.

Il look personalizzato per Parigi

La presentazione anticipata della divisa testimonia la cura meticolosa con cui la numero uno del mondo prepara la stagione sulla terra rossa.

Il Roland Garros, in programma dal 24 maggio al 7 giugno, è un appuntamento cruciale. Sabalenka si presenta con un completo che ha già catturato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Negli ultimi anni, Sabalenka ha influito attivamente sulle scelte cromatiche e sui modelli delle sue divise, suggerendo a Nike preferenze. In passato, ha ispirato una versione color pesca chiaro, simile a quelle di Serena Williams o Maria Sharapova, molto apprezzata all'Australian Open.

Sabalenka: un'icona di stile per Nike

La collaborazione tra Aryna Sabalenka e Nike si è consolidata. La tennista ha progressivamente abbracciato la personalizzazione dei suoi outfit, superando iniziali perplessità e adottando pienamente la filosofia del brand, contribuendo a definire le nuove collezioni.

Il nuovo completo rosso e nero per il Roland Garros 2026 conferma la centralità dell'immagine nel tennis femminile di vertice.

La presentazione della divisa, tramite un video su TikTok, ha riscosso grande interesse tra i tifosi, con commenti positivi su colori e taglio. Sabalenka si prepara al prossimo Slam con un look che unisce stile, funzionalità e personalità, elementi sempre più rilevanti nello sport internazionale.